KPOP王者回來了！GD確定2月25日發行第三張正規專輯《Übermensch》，網：「終於等到了」

今日（4）， GD（G-Dragon，權志龍）公開即將在2月25日發行第三張正規專輯的消息。

影片中，在色彩繽紛的夢幻燈光 GD 的剪影緩緩地相對走来。隨後，兩個剪影交會逐漸融合，最終形成專輯名稱《Übermensch》 。經紀公司解釋說，專輯的名字意味著超越的人（Beyond-Man），這是取自哲學家弗里德里希·尼采作爲生活目標提出的概念。



這張專輯《Übermensch》是2013年9月發行的第二張個人正規專輯《COUP D'ETAT》 後，時隔11年5個月發行的第三張正規專輯。消息一公開，粉絲也紛紛表示：「瘋了！終於嗚嗚嗚，等太久了」、「來了！！預售也快點打開吧」、「因爲是2025年2月25...？期待」、「真不敢相信，居然是公開日期的預告」、「2月才剛剛開始，怎麼等到25號呢？」、「志龍啊 嗚嗚嗚嗚」、「哇～專輯還是會給我們預告啊」、「聽說3月份會巡演，果然2月份會出來，好期待啊」等等。



另外， GD去年10月發行的數碼單曲〈POWER〉、11月發行和BIGBANG成員太陽、大聲合作的〈HOME SWEET HOME〉至今爲止佔領排行榜，目前他正在展開活躍的活動。新綜藝《Good Day》也將在在2月16日首播。



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