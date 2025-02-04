賈永婕曝具俊曄「深吻道別大S」：歐巴深深的一吻，哭聲我們的心都碎了

台灣女星大S昨（3）日被證實2日驟逝，引起台韓甚至整個東亞圈的不捨，網友們尤其擔心她的小S和具俊曄的狀況。

大S驟逝昨日由小S發聲明證實，隨後韓媒《日刊體育》撥通具俊曄的電話取得他的回應，具俊曄表示不是假新聞、坦言「我現在不好」，該媒體形容具俊曄的聲音聽起來「抑制不住悲傷」。

昨晚間與大小S關係相當好的藝人賈永婕，二度發文悼念大S，表示自己聽聞大S的消息便趕往大S病榻前見她最後一面：「一聽到消息後就直奔新幹線，我趕到了。看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。」

賈永婕更曝光具俊曄深吻道別大S：「最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。」

▼賈永婕完整悼念內容



賈永婕一句話讓關心此事的網友也都心碎了。喜歡大S與具俊曄的網友們，都非常惋惜大S與具俊曄相隔20年重逢，再見竟不到3年的相處時光，宛如經典電影《真愛挑日子》（情約一天，One Day）照進現實。

▼‎具俊曄2022年宣布和大S重逢並結婚‎



韓國媒體也紛紛報導賈永婕的發文內容，寫下具俊曄「以吻告別」、「守護徐熙媛到最後」……等等字眼。

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞