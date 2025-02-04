虛擬男團 PLAVE 的爆發性人氣！2025年新歌〈Dash〉一推出就登頂 Melon Top 100 冠軍一位

狂賀！高人氣虛擬男團 PLAVE 的全新迷你專輯新歌登上 Melon 音樂榜首，精彩且擁有完整故事線的MV也引發話題度。

PLAVE 於 3 日下午 6 點透過各大音樂平台發行第三張迷你專輯《Caligo Pt.1》。發行後，其 MV 如同電影級別的製作規模立刻掀起熱議，而等待已久的粉絲們也紛紛開始串流播放，使得主打歌〈Dash〉在發行當日便奪下韓國音樂平台 Melon Top 100 排行榜的第一名。



不僅如此，包括主打歌在內的〈RIZZ〉、〈Chroma Drift〉、〈12:32 (A to T)〉、〈Island〉共 5 首收錄曲，也成功包攬 Melon TOP100 排行榜的第 1 至第 5 名，實現音源「排隊」霸榜。此外，專輯發行僅 2 小時 20 分鐘，Melon 專輯串流播放次數便突破 100 萬次，刷新歷史第二快紀錄，再次證明了 PLAVE 的爆發性影響力與超高人氣。



而發行當天他們也透過官方 YouTube 頻道進行了回歸的紀念直播，最高同時在線人數達到 4.3 萬人，展現了極高的關注度，也為新歌活動的順利開端奠定基礎。



PLAVE 早在去年 8 月發行的數位單曲《Pump Up The Volume!》活動期間，便曾在發行當天登頂 Melon HOT100 及 TOP100 榜單，並奪下無線台音樂節目冠軍，備受矚目。此外，其累計發行歌曲的總串流播放次數突破 10 億次，以歷史最短時間進入 Melon 的「Billion Club（十億俱樂部）」。因此，業界也高度關注 PLAVE 在這次新專輯活動中，將如何再創 K-Pop 界的新歷史。



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