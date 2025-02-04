贾永婕曝具俊晔「深吻道别大S」：欧巴深深的一吻，哭声我们的心都碎了

台湾女星大S昨（3）日被证实2日骤逝，引起台韩甚至整个东亚圈的不舍，网友们尤其担心她的小S和具俊晔的状况。

大S骤逝昨日由小S发声明证实，随后韩媒《日刊体育》拨通具俊晔的电话取得他的回应，具俊晔表示不是假新闻、坦言「我现在不好」，该媒体形容具俊晔的声音听起来「抑制不住悲伤」。

昨晚间与大小S关系相当好的艺人贾永婕，二度发文悼念大S，表示自己听闻大S的消息便赶往大S病榻前见她最后一面：「一听到消息后就直奔新干线，我赶到了。看到你了，平静、安详一如往常一样的美丽就像睡著一样。但这位睡美人你也太潇洒了，我们还是心很痛，但好像也只能放手。掉不完的眼泪，无法言喻的伤心，怎么哭都唤不醒沉睡的你。」

贾永婕更曝光具俊晔深吻道别大S：「最终欧巴深深的一吻，深情的与你道别，欧巴的哭声我们的心都碎了。」

▼贾永婕完整悼念内容



贾永婕一句话让关心此事的网友也都心碎了。喜欢大S与具俊晔的网友们，都非常惋惜大S与具俊晔相隔20年重逢，再见竟不到3年的相处时光，宛如经典电影《真爱挑日子》（情约一天，One Day）照进现实。

▼‎具俊晔2022年宣布和大S重逢并结婚‎



韩国媒体也纷纷报导贾永婕的发文内容，写下具俊晔「以吻告别」、「守护徐熙媛到最后」……等等字眼。

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