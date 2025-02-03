具俊曄采訪坦言「我不好」... 中韓算命師曾預言：大S二婚夫克妻，具俊曄財運與女人有關

女星大S（徐熙媛）一家春節期間前往日本旅遊，大S因流感併發肺炎突然去世，享年48歲。其妹小S（徐熙娣）、其夫具俊曄均向媒體證實了這一噩耗。

稍晚時間，具俊曄接受韓媒《日刊體育》電話採訪，對於大S死訊難掩悲傷，以哽咽的聲音表示「我不好」，悲痛證實稱「這不是假新聞」。 日刊體育透露道，從短暫的通話中也能感受到具俊曄難以言喻的哀痛，彷彿仍無法接受摯愛的妻子驟然離世的事實。

有小紅書網友PO出疑似當地導遊的聊天記錄，內容稱大S從1月29日開始咳嗽氣喘，30日和31日都沒有外出，一度被救護車送去醫院。2月1日確診是甲流並開藥，當日半夜再次送急診，次日凌晨7點去世。



大S早年與韓國偶像團體酷龍成員具俊曄有一段情，兩人都將對方視為初戀，但因分隔兩地及明星身份等原因無奈分手。2021年，具俊曄得知大S與汪小菲離婚，於是找到20年前的電話並主動聯繫大S，兩人再次結緣並於2022年結婚。 電影般的愛情故事不僅在韓國，在台灣也受到很多網友的關心和支持，豈料僅過去短短3年就陰陽兩隔。



大S擁有房產、投資等數億資產，巨額遺產去向引起關注。根據台灣民法，配偶與子女均屬於第一順序繼承人，具俊曄與兩名子女將共同繼承大S的遺產，即三人平分。而子女撫養權方面，具俊曄與大S在法律上只是姻親關係，小孩監護權屬於生父汪小菲。

噩耗傳出後，有網友翻出去年11月微博某算命博主的PO文，內容提到大S「生育忌諱養，離婚養育亡，命災50關」，以及「二婚夫克妻，子女不歸己」，引得不少網友驚呼靈驗。



亦有人提起2019年具俊曄在韓國戀愛綜藝《戀愛的滋味》中算命的內容，當時算命師指出具俊曄八字奇特，戀愛運與財富運是結伴而來：「有錢就意味著馬上會有女人，如果先有了女人，那麼錢財也將接踵而至。」網友驚呼沒想到財運居然是以遺產形式出現，實在令人難以接受。



▽《戀愛的滋味》具俊曄算命相關片段：



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