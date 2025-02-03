人氣女團aespa將捐出洛杉磯演唱會部分收益，以幫助火災的受害者們

女團 aespa 繼美國西雅圖、奧克蘭之後，也成功完成了洛杉磯的演出，SM娛樂官方也分享了她們天使一般的善舉。

aespa 於當地時間2月1日在美國洛杉磯（LA）論壇體育館（Kia Forum）舉行的「2024-25 aespa LIVE TOUR - SYNK : PARALLEL LINE」演唱會，全場座位售罄，吸引了約1萬2000名觀眾。

在這場演出中，aespa 帶來了去年橫掃樂壇的三首熱門歌曲〈Supernova〉、〈Armageddon〉和〈Whiplash〉，並演唱了成員的個人單曲以及多首收錄曲，為粉絲呈現了豐富多彩的舞台。







當天現場還有獲得兩座葛萊美獎（Grammy Award）的美國創作歌手托蕾凱莉（Tori Kelly），以及同經紀公司前輩 EXO 的 Suho 參與其中，與觀眾一同欣賞演出，吸引了不少目光。

aespa 表示，這次是她們繼2022年於洛杉磯 YouTube Theater 舉辦的 Showcase 舞台，以及 2023 年在 Crypto.com Arena 進行的首次北美巡演後，第三次在洛杉磯演出。她們開心地表示：「我們知道有許多粉絲在洛杉磯等著我們，我們也一直期待能再次與洛杉磯的粉絲們見面。」此外，aespa 也宣布，將捐出此次演唱會部分收益，用於幫助近期洛杉磯大火的受害者們，讓這場演出更具意義。

此外，aespa 將於 2 月 4 日在墨西哥城繼續她們的巡演活動。

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