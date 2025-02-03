新作演自己！池珍熙＋李奎炯主演新形態職場喜劇《喀喀喀喀》2月5日首播！觀前看點公開

2月5日即將在KBS 2TV首播的新水木電視劇《喀喀喀喀》，劇情描述千萬演員池珍熙（池珍熙飾）與曾經紅極一時的明星PD製作人趙英植（李奎炯飾）成立了節目製作公司，並朝向訂閱會員300萬人的目標前進，是一部新型態的職場喜劇。充滿了笑料並將在2025年新春首播，在開播前，先來看看它有什麼關鍵看點。

1、池珍熙x李奎炯特有的喜劇方式！

《喀喀喀喀》描述深受全世界喜愛的大韓民國代表演員池珍熙，與飾演前明星PD的李奎炯，兩人相遇後激盪的火花令人期待。這兩位資深的演員，每部作品都呈現無可取代的存在感，兩人將再度用全身上下的喜劇細胞呈現意想不到的笑料，也包含了其他實力派演員如白智媛、李敏宰也以本名演出，其他還有全慧妍、鄭漢雪、金恩浩等。



2、「前」國民演員與「前」明星PD製作人重回全盛時期

劇中曾經紅極一時的國民演員池珍熙與明星PD製作人李奎炯，兩人曾經是大韓民國的綜藝情侶組合，獲得相當高的人氣。原本以為能夠持續下去的人氣卻也只是暫時，兩人互相踩到了彼此的地雷而造成不歡而散，甚至宣告絕交，讓這個人氣組合逐漸被大家所遺忘。



相隔10多年後兩人再度攜手，想順應這個大文化時代，索性成立了「喀喀喀喀公司」，為了重回過往的全盛時期而努力，雖然還是吵吵鬧鬧，不過再出發能否再度獲得成功？



3、中年公司代表＋MZ世代員工！職場新形態喜劇上演

池珍熙與趙英植想要重回全盛時期而努力經營「喀喀喀喀公司」，也招來了各式各樣的公司新員工，助它們一臂之力。從可疑的專業治療師、MZ世代工作狂、19禁奇幻愛情小說作家、現實共鳴闖禍精、只吃一口的FIRE族、自由靈魂者、創作歌手等，這些不尋常的人卻相聚在一起共同努力。他們究竟是能力滿分還是令人抓狂？KBS 2TV新水木電視劇《喀喀喀喀》即將於2月5日晚間首播。



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