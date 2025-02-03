具俊晔采访坦言「我不好」... 中韩算命师曾预言：大S二婚夫克妻，具俊晔财运与女人有关

女星大S（徐熙媛）一家春节期间前往日本旅游，大S因流感并发肺炎突然去世，享年48岁。其妹小S（徐熙娣）、其夫具俊晔均向媒体证实了这一噩耗。

稍晚时间，具俊晔接受韩媒《日刊体育》电话采访，对於大S死讯难掩悲伤，以哽咽的声音表示「我不好」，悲痛证实称「这不是假新闻」。 日刊体育透露道，从短暂的通话中也能感受到具俊晔难以言喻的哀痛，彷佛仍无法接受挚爱的妻子骤然离世的事实。

有小红书网友PO出疑似当地导游的聊天记录，内容称大S从1月29日开始咳嗽气喘，30日和31日都没有外出，一度被救护车送去医院。2月1日确诊是甲流并开药，当日半夜再次送急诊，次日凌晨7点去世。



大S早年与韩国偶像团体酷龙成员具俊晔有一段情，两人都将对方视为初恋，但因分隔两地及明星身份等原因无奈分手。2021年，具俊晔得知大S与汪小菲离婚，於是找到20年前的电话并主动联系大S，两人再次结缘并於2022年结婚。 电影般的爱情故事不仅在韩国，在台湾也受到很多网友的关心和支持，岂料仅过去短短3年就阴阳两隔。



大S拥有房产、投资等数亿资产，巨额遗产去向引起关注。根据台湾民法，配偶与子女均属於第一顺序继承人，具俊晔与两名子女将共同继承大S的遗产，即三人平分。而子女抚养权方面，具俊晔与大S在法律上只是姻亲关系，小孩监护权属於生父汪小菲。

噩耗传出后，有网友翻出去年11月微博某算命博主的PO文，内容提到大S「生育忌讳养，离婚养育亡，命灾50关」，以及「二婚夫克妻，子女不归己」，引得不少网友惊呼灵验。



亦有人提起2019年具俊晔在韩国恋爱综艺《恋爱的滋味》中算命的内容，当时算命师指出具俊晔八字奇特，恋爱运与财富运是结伴而来：「有钱就意味著马上会有女人，如果先有了女人，那么钱财也将接踵而至。」网友惊呼没想到财运居然是以遗产形式出现，实在令人难以接受。



▽《恋爱的滋味》具俊晔算命相关片段：



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