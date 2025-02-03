崔宇植感覺自己仍是26歲，一眨眼竟已過了10年！韓網友大呼有共鳴：「只有時間流逝」

演員崔宇植近日做客YT頻道「빠더너스 BDNS」，聊到對年齡的直觀感受，讓很多人深有同感。

YouTuber文相勛感慨20歲之後時間過得飛快，崔宇植也有同感，因為從前去片場時自己總是忙內，工作人員都是哥哥姐姐，然而不知從何時開始，片場開始出現比自己年紀更小的工作人員。

崔宇植說：「在我的大腦裡，我仿彿停在了26歲，現在仍覺得自己是26歲。 但仔細一想那已經是10年前的事情。」崔宇植感慨道：「時間過得太快了，我就這樣不斷工作，一轉眼已經35歲。 」



很多韓國網友都對崔宇植的感受很有共鳴，感覺自己的年齡停在了剛出社會的階段，例如23歲到28歲，之後的事情仿彿沒有記憶：「今年33歲，但好像還在剛工作的22歲」「從26歲開始沒有變化，內在一直是相同的人」「我好像停留在35歲，過了40歲之後我也不知道自己的年齡了」「 我停留在結婚的年齡，之後就記不清了」「我還和從前一樣，只有時間不停在走」「疫情期間的記憶好像被刪除一樣」「我還停留在讀高中的16歲」。

▽相關對話從影片14分31秒開始：



▽此外，由崔宇植和朴寶英、李濬榮、全少妮主演的Netflix全新韓劇《我們的浪漫電影》（Melo Movie）將於2月14日情人節上線，講述既想獲得愛情又想實現夢想的年輕人們，互相發現並成為彼此的靈感，戰勝各自創傷的浪漫愛情故事。這樣可愛的CP不得不追啦！



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