金聖喆&金玟錫形象碎一地！被挖出參與「女團身材好壞投票」，男凝視線遭人厭

歌手金珉碩（김민석）、演員金玟錫（김민석）與演員金聖喆的不當網路行為被曝光。

男子二人組合MeloMance成員金珉碩於1月22日參與了某Instagram帳號發佈關於女團成員喜好投票，同名的演員金玟錫也在7周前在該帳號發佈的文章下留言「曼徹斯特是紅色的」，這是在以男性為主的在線社區中經常使用的梗，意指「不喜歡」。 金聖喆也在7周前參與了關於女團喜惡投票的文章，同樣被解讀為對女團成員表達不滿。



這些藝人參與的SNS文章包含使用慢動作效果處理的女團舞台影片，大多刻意突出女團成員們的身體特定部位，帶有濃厚的「男凝」味道。 （男凝是指男性在視覺藝術和文學創作中，從男異性戀者的角度描繪女性，將女性性客體化以取悅異性戀男性觀眾的行為。 這種凝視行為強調了權力的關係，凸顯了女性被客體化的現實。 ）



得知這一消息的網友們紛紛留言斥責道：「那個帳號本身就是一個性騷擾帳號，居然用官方帳號參與，實在無法理」、「他們為什麼這麼做，太陰暗了」、「果然男人都一樣，無論是不是名人都一樣」、「都是可能在演藝圈相遇的同行，居然如此缺乏分寸」、「做事情之前能不能用腦子考慮一下後果」、「居然用自己的大號評論，形象碎一地，這根本就是對女團的性騷擾啊，女團和她們的粉絲一定很生氣」、「太猥瑣了」、「SNS會暴露個人的私生活和想法，公眾人物不玩比較好」等，表達了強烈的不滿。

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