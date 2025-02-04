【韓網熱門】蘇志燮主演，李浚赫&秋泳愚出演的Netflix新作！網友反應兩極

Netflix即將有新劇上檔，蘇志燮、李浚赫和秋泳愚將攜手出演。

《廣場》改編自同名漫畫，由蘇志燮、許峻豪、安吉強、孔明等人主演，講述過去在汝矣島國會議事堂廣場前爭奪首爾霸權並在戰鬥中生存下來的兩個組織的故事，以弟弟突然死亡開始揭開秘密的主人公的人生爲中心展開，原作連載時好評如潮，如今被搬上小銀幕粉絲們也非常期待。從公開的陣容照片中還可以看到李浚赫和秋泳愚也將亮相，前者作為特別出演登場。

韓國網友評論：

1. 蘇志燮這麽久才出來拍戲，題材和其他演員都不吸引我，我討厭黑幫題材

2. 有秋泳愚，超級期待

3. 現在對這類題材已經愛不起來了

4. 蘇志燮！！為了義氣我也會去支持的

5. 一看就知道是那類全員男性出演的題材

6. 秋泳愚絕對算是netflix的親兒子

7. 黑道???

8. 原作很多好評，而且我覺得演員陣容也很精彩

9. 秋泳愚已經拍完了4、5部作品了???

10. 黑道題材的話，沒有女演員也正常吧，不然要演什麼角色???

11. 大家應該都知道黑幫片裡女生會被塑造成什麼形象吧，倒不如完全沒有這類角色

12. 超級期待李浚赫，雖然是特別出演

13. 即使是黑道題材，也麻煩拍好看一點

14. 因為有人看，影視圈才會拍啊，有需求才有供給

15. 一部電視劇都能扯到性別對立

16. 這是電視劇，為什麼都說是電影呢???

17. 李浚赫、秋泳愚全是我喜歡的演員

18. 原作就全是男性啊，真人化難道要加入女性角色嗎？

19. 雖然我不喜歡這類題材，但感覺應該不錯

20. 這類題材即使有女性角色，也只是襯托男性的存在，又不是硬把原有的女性角色改成男性，為什麼還有這麽多人發癲

21. 求求編劇，讓李浚赫的戲分多一點吧

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