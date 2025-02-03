與具俊曄重逢不到3年傳出噩耗！大S徐熙媛病逝震驚韓網，韓網友：拜託是假新聞、太心痛了ㅠㅠ

2日，臉書粉專《日本旅人、旅遊、購物美食情報》用黑底白字發文：「台灣有位大明星過世，稍後會有官方公佈，48歲，日本流感急病。」

隨後爆料者更在留言區提到「《流星花園》年代的明星、女性、與外國人結婚」等，引發網友瘋猜是大S（徐熙媛）。



對此，大S的妹妹小S（徐熙娣）今日（3日）上午透過經紀人悲痛證實：「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

大S在2021年與汪小菲離婚，得知大S離婚的消息後，初戀男友具俊曄找到20年前的電話並主動聯繫，兩人再次結緣，並於2022年結婚。電影般的愛情故事不僅在韓國，在台灣也受到很多網友的關心和支持。



而大S和具俊曄上個月底才一起出席王偉忠長女王羚的歸寧家宴，過世消息除了台灣、中國，韓國網友也表示震驚。紛紛留言：「啊 拜託不是啊」、「怎麼辦太心痛了！嗚嗚嗚好不容易結成的愛情」、「拜託成爲假新聞吧 嗚嗚」、「不敢相信... 怎麼會這樣」、「才幸福沒多久，太殘酷了」、「不久前看了近況照片，看起來很幸福的照片...」、「謹求故人冥福」、「好不容易見到了兩位ㅠㅠ」、「暈...具俊曄現在找到伴侶了，很幸福，這是怎麼回事啊」、「不敢相信到底發生了什麼事情」、「太震驚了，說不出話來」、「暈..好震驚啊本來希望你們永遠幸福下去的」、「幸福的日子應該多享受幾十年.. 令人惋惜」等等。



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