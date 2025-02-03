《暮光之城》《米奇17號》羅伯派汀森驚喜出演《Running Man》，「乞丐裝扮」的池錫辰大呼：「好丟臉啊」

主演過熱門電影《暮光之城》、《TENET天能》、《蝙蝠俠》的演員羅伯派汀森（Robert Pattinson）出現在了《Running Man》的最新預告中，爆笑場面引發網友熱烈關注。

SBS綜藝節目《Running Man》在昨天播出的最新預告中，驚喜曝光了電影《米奇17號》（Mickey 17）的男主角羅伯派汀森客串登場，令網友們都相當驚喜。

預告中，《Running Man》成員們以奴婢身份的乞丐裝扮現身在鏡頭前，展開尋找能治癒大人「短舌」的名醫之旅。隨後，他們來到仁寺洞，並在這裡偶然遇見了羅伯派汀森。



▼最新預告（EP.739）：



宋智孝率先興奮地表示：「我是你的粉絲！」池錫辰也忍不住炫耀：「我們在韓國也是很有名的明星。」然而，他隨即感到害羞，笑著說：「真的是太丟臉了，讓他看到這乞丐的模樣。」劉在錫也感嘆為何偏偏是今天遇到。（看來綜藝之神始終眷顧啊XD）



而羅伯派汀森此行是為了宣傳電影《米奇17號》而來到韓國，並巧遇了《Running Man》的成員們，這一集節目將會在2月9日（週日）18點10分播出。



美國科幻黑色喜劇電影《米奇17號》由《寄生上流》奉俊昊編導，講述一名被派遣執行危險任務的「消耗品」米奇，在歷經第17次生死危機時，被誤認為已死，導致「米奇18」被重新製造，從而引發一連串事件的故事，將於2月28日在韓上映，台灣也將在3月6日上映。



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