ZEROBASEONE重磅回歸，攜迷你5輯強勢來襲

男團ZEROBASEONE（ZB1）宣佈了即將回歸的好消息。

3日，ZB1通過SNS公開了迷你5輯《BLUE PARADISE》的預告，宣佈正式進入回歸期。預告中，某人通過公用電話亭的電話接受「Find BLUE」的任務，引發了粉絲們對「藍色」一詞的各種猜測和解讀。同時專輯海報也揭開了面紗。海報中展示了穿過建築物後的噴泉景觀，散發著神秘的氛圍。

這次回歸是ZB1繼去年8月發行迷你4輯《CINEMA PARADISE》後時隔6個月的新作，延續了「PARADISE」二部曲的故事。前作講述了關於命運、永恆和愛的9位成員的成熟故事，而這次則以神秘清新作為主題，預計會展開一場像遊戲一樣的音樂旅程。

ZEROBASEONE自出道以來，連續四張專輯都在發佈次日銷量破百萬。為了迷你5輯的回歸，他們提前公開了收錄曲《Doctor! Doctor!》。 該曲發佈後迅速登上了國內音源榜首，還在中國最大的音樂流媒體平臺QQ音樂以及YouTube的熱門急升音樂榜單中大受歡迎，證明了其人氣。



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