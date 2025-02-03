与具俊晔重逢不到3年传出噩耗！大S徐熙媛病逝震惊韩网，韩网友：拜托是假新闻、太心痛了ㅠㅠ

2日，脸书粉专《日本旅人、旅游、购物美食情报》用黑底白字发文：「台湾有位大明星过世，稍后会有官方公布，48岁，日本流感急病。」

随后爆料者更在留言区提到「《流星花园》年代的明星、女性、与外国人结婚」等，引发网友疯猜是大S（徐熙媛）。



对此，大S的妹妹小S（徐熙娣）今日（3日）上午透过经纪人悲痛证实：「新年期间，我们全家来日本旅游，我最亲爱善良的姊姊熙媛，因得了流感并发肺炎，不幸地离开了我们。感恩这辈子能成为她的姊妹，彼此照顾、相伴，我会永远感激她、怀念她！珊～一路好走！永远爱你 together remember forever」。

大S在2021年与汪小菲离婚，得知大S离婚的消息后，初恋男友具俊晔找到20年前的电话并主动联系，两人再次结缘，并於2022年结婚。电影般的爱情故事不仅在韩国，在台湾也受到很多网友的关心和支持。



而大S和具俊晔上个月底才一起出席王伟忠长女王羚的归宁家宴，过世消息除了台湾、中国，韩国网友也表示震惊。纷纷留言：「啊 拜托不是啊」、「怎么办太心痛了！呜呜呜好不容易结成的爱情」、「拜托成爲假新闻吧 呜呜」、「不敢相信... 怎么会这样」、「才幸福没多久，太残酷了」、「不久前看了近况照片，看起来很幸福的照片...」、「谨求故人冥福」、「好不容易见到了两位ㅠㅠ」、「晕...具俊晔现在找到伴侣了，很幸福，这是怎么回事啊」、「不敢相信到底发生了什么事情」、「太震惊了，说不出话来」、「晕..好震惊啊本来希望你们永远幸福下去的」、「幸福的日子应该多享受几十年.. 令人惋惜」等等。



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