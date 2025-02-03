【韓網熱門】aespa師妹團Hearts2Hearts唯一一位外國成員，韓網狂讚：太美了

aespa的師妹團即將出道。 SM娛樂的新人女團Hearts2Hearts通過官方賬號啟動了出道宣傳活動。

Hearts2 Hearts於1月31日0點公開了官方帳號，並展示了五張圖片，引發了全球粉絲的極大關注。 即將在2月24日出道的Hearts2Hearts是一個通過充滿各種情感、真摯信息且秘而美麗的音樂世界，與全球粉絲建立聯繫，並共同邁向更廣闊「我們」的團隊，由Jiwoo、Haram、Jooeun、Yuna、Ian、Nayeon，以及SM娛樂首位東南亞籍女團成員Carmen與擁有韓國與加拿大雙重國籍的Dahyun等八名成員組成。 這是繼EXO之後，時隔13年首次由全體非公開練習生組成的組合。



Theqoo上，隊內唯一一名外國籍成員，來自印尼的Carmen引爆熱議。



韓國網友評論：

1. 真美啊，快點出道吧

2. 很像安賢模，漂亮

3. 我知道為什麼選她了，這也太美了吧

4. 嘴角太可愛了

5. 長得很可愛

6. 已經垂直入坑了她的美貌

7. 在我眼裡，我覺得她最美

8. 感覺是可愛型的kara奎利

9. 確實有點像女神奎利

10. 好像小鹿啊

11. 她也是中國混血嗎？ 感覺不太像印尼人，像東北亞的人

12. 太美了，絕對是出道的臉

13. 也不是東北亞的臉，是帶有異國情調的印尼美女，可能是造型的問題

14. 她居然叫卡門（Carmen）

15. 像NewJeans的Hanni

16. 名字也很有特色

17. 希望她好好學習韓語

18. 小鹿臉，我最愛這種顏值了

19. 奎利+秀英

20. 每個角度都有不一樣的美

21. 她這個長相和氣質很符合NewJeans的風格啊

22. 我記得之前說這個團有一半是外國成員啊

23. 世上真的有這麼多漂亮的人啊

24. 印尼粉絲應該會很多吧

原文：https://theqoo.net/square/3597852053

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