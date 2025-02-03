BTOB成員李昌燮SOLO來台新春獻唱!夢幻歌單加上最新曲目讓Melody們大滿足!

男團BTOB成員李昌燮，被稱為是團體中的全才人物，大年初五特地來台會粉絲，舉辦「LEECHANGSUB SOLO CONCERT in TAIPEI」，他寵粉表示「要讓Melody在我的SOLO CONCERT新春『蛇』麼好歌都如願聽到！」，昌燮除了期待能感受台灣的年節氣氛外，也帶著最精彩的演出內容，同時獻唱最新作品，讓粉絲能更近距離享受美好時刻！

能唱、能跳、能放閃帥氣又能搞笑的李昌燮，是第一次以個人身分來台舉辦演唱會，也一定要讓Melody滿載而歸，身穿超應景新年的火紅襯衫與鑲著銀色綴飾外套，就像個閃耀貴公子出現在大家面前，演唱歌曲時也不斷走向舞台各處，好讓全場的粉絲們都能清楚的看見他，還對台下Melody不時放送帥氣微笑，一開口就字正腔圓的超大聲喊：「新年快樂！」，也不斷在台上向粉絲們做出小動作，讓接受到的Melody們都開心不已。



當唱完開場曲 與 時，還舉起手來，引導所有Melody大聲呼喊，而聽見粉絲們的聲音卻也徒然讓他害羞靦腆了起來，他說：「很高興見到你們，謝謝你們這麼珍貴的時間獻給了我，來到這裡來看我，在今天上這個舞台之前，我是有一點激動跟興奮的，能夠在這裡舉辦我個人第一次演唱會，真的非常開心！謝謝！」。



除了演唱去年10月發行個人首張正規專輯「1991」的新歌 與<#RUN>外，當他演唱 時，更是引來全場Melody們的大合唱，他紮實的美聲實力，以及特有的穿透力深情嗓音，讓些許台下粉絲聽了開始哽咽了起來，不僅如此，當昌燮演唱由他親自填詞的 ，更讓台下Melody陷入一片淚海，真實感受昌燮一路以來真摯的信念從未變過，接下來演唱<33>時，隨著昌燮一起憶起BTOB從青澀男孩到成熟男人成長的種種時光，又讓所有Melody幸福到泛淚。被譽為是「全能擔當」的昌燮，這次SOLO CONCERT連串下來準備的歌單別具巧思，讓所有Melody都能跟著哼唱他的歌，一起享受幸福氛圍，不光如此，貼心的他還準備了超暖的照片點滴分享與播出粉絲影音應援，毫無保留的回應大家支持，昌燮說：「期待下次能多停留幾天，能與Melody一起過年製造美好回憶，真的太開心了！」

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