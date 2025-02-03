金圣喆&金玟锡形象碎一地！被挖出参与「女团身材好坏投票」，男凝视线遭人厌

歌手金珉硕（김민석）、演员金玟锡（김민석）与演员金圣喆的不当网路行为被曝光。

男子二人组合MeloMance成员金珉硕於1月22日参与了某Instagram帐号发布关於女团成员喜好投票，同名的演员金玟锡也在7周前在该帐号发布的文章下留言「曼彻斯特是红色的」，这是在以男性为主的在线社区中经常使用的梗，意指「不喜欢」。 金圣喆也在7周前参与了关於女团喜恶投票的文章，同样被解读为对女团成员表达不满。



这些艺人参与的SNS文章包含使用慢动作效果处理的女团舞台影片，大多刻意突出女团成员们的身体特定部位，带有浓厚的「男凝」味道。 （男凝是指男性在视觉艺术和文学创作中，从男异性恋者的角度描绘女性，将女性性客体化以取悦异性恋男性观众的行为。 这种凝视行为强调了权力的关系，凸显了女性被客体化的现实。 ）



得知这一消息的网友们纷纷留言斥责道：「那个帐号本身就是一个性骚扰帐号，居然用官方帐号参与，实在无法理」、「他们为什么这么做，太阴暗了」、「果然男人都一样，无论是不是名人都一样」、「都是可能在演艺圈相遇的同行，居然如此缺乏分寸」、「做事情之前能不能用脑子考虑一下后果」、「居然用自己的大号评论，形象碎一地，这根本就是对女团的性骚扰啊，女团和她们的粉丝一定很生气」、「太猥琐了」、「SNS会暴露个人的私生活和想法，公众人物不玩比较好」等，表达了强烈的不满。

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