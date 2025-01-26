fromis_9五位成員簽約新公司ASND，組合名維持不變

據韓媒，fromis_9五位成員宋河英、朴池原、李娜炅、李彩煐、白知憲最近與新成立的經紀公司ASND簽訂了專屬合約，將繼續使用團名fromis_9。另外三名成員李賽綸、李瑞淵、盧知宣則在與成員們進行深入討論後，決定各自走上不同的道路。

fromis_9與Pledis娛樂的專屬合約於去年12月31日結束，據了解，成員們在離開公司後依然有著想要守護團體的強烈心願，因此對新的歸屬進行了深思熟慮和仔細考量。最終，5名成員一致選擇與能夠幫助她們展開更加積極多樣化新開始的新經紀公司合作。



fromis_9是2018年通過Mnet偶像選秀節目《偶像學校》選拔出的9人組合，從2021年到2024年作為Pledis娛樂所屬藝人活動。 2022年，原始成員張圭悧轉型為演員，團體隨之重組為8人組。

fromis_9憑藉去年8月發行的第三張單曲專輯《Supersonic》獲得了廣泛人氣，展現了她們的潛力。 儘管自上一張作品經歷了長達1年2個月的空白期，仍成功證實她們的演唱和表演實力依舊優秀。



目前，外界對fromis_9與新公司合作後將帶來的全新音樂作品和活動充滿期待。



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