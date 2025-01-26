fromis_9五位成员签约新公司ASND，组合名维持不变

据韩媒，fromis_9五位成员宋河英、朴池原、李娜炅、李彩煐、白知宪最近与新成立的经纪公司ASND签订了专属合约，将继续使用团名fromis_9。另外三名成员李赛纶、李瑞渊、卢知宣则在与成员们进行深入讨论后，决定各自走上不同的道路。

fromis_9与Pledis娱乐的专属合约於去年12月31日结束，据了解，成员们在离开公司后依然有著想要守护团体的强烈心愿，因此对新的归属进行了深思熟虑和仔细考量。最终，5名成员一致选择与能够帮助她们展开更加积极多样化新开始的新经纪公司合作。



fromis_9是2018年通过Mnet偶像选秀节目《偶像学校》选拔出的9人组合，从2021年到2024年作为Pledis娱乐所属艺人活动。 2022年，原始成员张圭悧转型为演员，团体随之重组为8人组。

fromis_9凭藉去年8月发行的第三张单曲专辑《Supersonic》获得了广泛人气，展现了她们的潜力。 尽管自上一张作品经历了长达1年2个月的空白期，仍成功证实她们的演唱和表演实力依旧优秀。



目前，外界对fromis_9与新公司合作后将带来的全新音乐作品和活动充满期待。



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