男女主角設定對調！《我的完美秘書》EP.8韓志旼陽台撩李浚赫看了超害羞，化學反應太真太強

韓劇裡目前最熱門的愛情劇《我的完美秘書》，昨晚（25日）播出最新第8集，男女主角姜代表（韓志旼 飾）和劉室長（李浚赫 飾）在確認心意後大撒糖！代表nim又展現「霸總」態度XD。

接續‎第7集，兩人大街上激吻後，很自然地在路邊長椅促膝長談、講心裡話，竟讓不少觀眾覺得「超真實」，網友說「我已經搞不懂兩人是演戲還是真的喜歡，互相看著對方的眼神和話語都很真，如果是演戲，那演技很厲害」、「兩人真的像墜入愛河的戀人一樣，心動不已的場面」、「這場戲太棒了，彼此坦誠心意」、「果然是（劇中）30多歲的人，狀態馬上就變了」、「姜智允真帥，不看會扭捏，直接的King God Cool Girl」……。



網友稱讚姜智允角色灑脫又酷，沒錯，後續劉恩浩載她回家，她就直勾勾盯著劉恩浩看，反倒把劉恩浩看得很害羞。兩人說要隱瞞戀愛，劉恩浩都不敢違背姜智允而屢次吃閉門羹，但又會收到甜頭，如姜智允猝不及防親吻自己的手、轉守為攻(?)讓他坐在陽台圍欄越靠越近……



陽台戲觀眾看得超激動，留言如「一點裸露都沒有但卻奇怪地很刺激的背後抱……拜託你們交往不行嗎？兩位顆顆顆拜託」、「妹妹突然在客廳尖叫，跑出去一看她正在看這場面」、「一般愛情劇主角真實有對象的話，都會有留言很看臉色，但是這裡卻要人分手換乘，太搞笑了顆顆顆，我就說直接換乘吧拜託」、「李浚赫超清純」、「第一次看到讓男主坐下的女主，非常好」、「這場面讓人不太敢正眼看，感覺像偷看別人家陽台」……

雖然從首集至今，大部分都是姜智允「霸道行事」，但此集尾聲，劉恩浩利用自己秘書的身分霸氣站出來，試圖替姜智允解決危機。下集預告兩人會有更激情內容，劉恩浩似乎會知道姜智允爸爸就是當年救自己的人。



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