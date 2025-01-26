車銀優&勝寬為文彬慶祝冥誕：帶巧克力派掃墓、翻唱歌曲，坦言「感受到你不在的空缺」

1月26日是ASTRO已故成員文彬的冥誕，隊友車銀優和好友SEVENTEEN勝寬都在自己的IG上對他表達思念。

26日零點，車銀優在IG PO出去文彬墓前看望的照片，用巧克力派擺成蛋糕形狀，上面放著巧克力牛奶，還分享了兩張和文彬、夫勝寬一起的合照，留言道：「生日快樂，想你。」







車銀優還在YouTube頻道上傳了一首歌曲，是翻唱歌手申昇勳的《那以後很久》，並寫道：「生日快樂，彬啊。 過得還好嗎？ 最近特別想你。 有很多話想和你一起喝一杯時聊聊，可現在卻沒有可以依靠的你了。 對不起，沒能像去年一樣常來看你。 每次越想你，我就越努力忍住專心工作，這是你希望我做到的。 可是現在有點覺得吃力了，哈哈，不知道了。 我做得還算可以嗎？ 特別能感受到你不在的空缺，朋友啊。 只是很想你。 愛你。 Happy MoonBin Day」



夫勝寬也在IG限動轉發文彬2023年慶生時的照片，無聲地表達思念。



此外，車銀優去年5月出演tvN綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》時，提到寫了一首悼念文彬的歌：「日夜拍攝完後回來寫歌、錄製，寫歌詞時哭得稀里嘩啦。 到現在都唱不了那首歌。」

車銀優透露自己時常夢到文彬，流淚說：「（文彬）有時會出現在我的夢裡，經常出現。 有時是在健身房，有時是在錄音室，每次情境都不一樣。」車銀優坦言那段時間有很重的負罪感，不敢過得太好：「吃飯時會想自己真的可以吃飯嗎？ 睡覺時也會懷疑自己是否值得入睡。」後來想到應該帶著文彬那一份好好活下去，並認為文彬應該也希望他這樣做。



此外，ASTRO文彬於2023年4月19日在家身亡，年僅25歲。

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