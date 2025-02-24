「李珠珢三振舞」火爆全球，原作者竟只賺到26萬韓元！元祖男團H.O.T前成員Tony An苦笑：「原公司忘記註冊版權...」

經常用社群平台的朋友應該都看過很有魔性的「李珠珢三振舞」，很多韓國藝人如TWICE、fromis_9都做過舞蹈挑戰，相當出名。 令人意外的是，這首歌的創作者其實是K-POP元老人物——H.O.T出身的JTL成員Tony An，而更讓人意外的是版稅收入……

「三振出局舞」來自南韓職棒起亞虎隊，去年6約因拉拉隊員李珠珢的表現意外爆紅。拉拉隊員只要聽到音樂就必須起身跳舞，當時李珠珢正坐著補妝，音樂響起後立即站起來跳舞，可愛模樣被PO上網後引起大量關注，影片在YouTube記錄到9300多萬次觀看！



魔性音樂和舞姿引得眾多藝人紛紛參加模仿挑戰，其中最有名要屬fromis_9成員白知憲和宋河英，在YouTube觀看次數接近650萬：



而這首風靡全球的音樂其實是有原曲的，即是元祖韓流男團H.O.T解散後由三位成員張佑赫、Tony An、李在元組成的JTL的歌曲〈My Lecon〉。這首歌由Tony An作詞作曲編曲，2001年作為JTL專輯《Enter The Dragon》的收錄曲發行，在東南亞享有很高人氣。



後來印尼一名DJ推出了混音版，採樣原曲1分46秒開始的片段並加入極具辨識度的「Pikki Pikki（삐끼삐끼）」節拍。後來起亞虎隊將其選中用於三振舞的BGM，這段音樂便在舞蹈挑戰活動的加持下越來越出名，通過YouTube、TikTok等平台持續創造收入。



然而，原曲作者的收益情況令人頗感意外。昨晚播出的《我家的熊孩子》節目裡，金希澈猜這首歌給Tony An帶來的收入至少也有8億，然而真相是Tony An看到相關挑戰流行起來之後、在3個月之前才註冊的歌曲版權，目前為止收益只有26萬韓元，別說買車，大概只能買一個方向盤。

Tony An：「我沒有註冊版權……當時公司好像忘記註冊了。」Tony An在眾人震驚的目光中補充道，這是20多年前寫的歌，當時存在感並不是很強、更沒想到後來會爆紅：「後來我去了著作權協會，說（三振舞）是我的寫的，大家都非常驚訝。」



很多網友為Tony An感到惋惜：「天吶，居然不是發專輯時自動註冊的嗎？」「之前發生的收益全都找不回來了嗎？」「這首歌在印尼真的是國民song等級，幼稚園才藝表演、閱兵遊行都常用」「〈My Lecon〉聽過很多遍，完全沒想到就是三振舞」「身為粉絲都是第一次知道」。



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