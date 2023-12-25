泫雅＆DAWN、全炫茂＆韓惠珍出演《換乘戀愛》？PD：製作組也很好奇「藝人特輯」，還透露最邀請的是他！
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泫雅＆DAWN、全炫茂＆韓惠珍出演《換乘戀愛》？PD：製作組也很好奇「藝人特輯」，還透露最邀請的是他！

綜藝   2023年12月25日   星期一13:54   Yuan  

（封面圖源：IG@hyunah_aa、MBC）

《換乘戀愛》從2021年6月開始，繼去年第二季之後，今年不知不覺迎來第三季。

特別是在第二季中，賢奎＆海恩、熙斗＆娜妍等完成巨大敘事的情侶們誕生，成爲熱門話題。在戀愛節目展現獨一無二的存在感，在明星之間也經常膾炙人口。
（圖源：TVING《換乘戀愛2》、IG@inayommi）

泫雅今年8月與 DAWN （金曉鐘）分手後，在 YouTube 節目《Yes or Hot》被問「如果《換乘戀愛3》聯繫妳的話，有出演意向嗎？」時，泫雅回答「Yes」，還爽快地表示「希望《換乘戀愛3》製作組能夠聯繫我。」一時成為話題。
（圖源：YouTube@TEO 테오截圖）

結束兩次公開戀愛的全炫茂，在12日播出《強心臟VS》中也被問到「能否與分手的 X（前任）進行換乘戀愛？」他說：「出演的話是 OK，我分手就結束了，不會再有感情。如果那個人能出來和別人發展順利的話，我會支持他。」巧合的是...他的前女友模特兒韓惠珍曾在《我是 Solo》、《Heart Signal》和《換乘戀愛》這幾個戀綜中選擇了《換乘戀愛》，他提出了「全部男友集體傳喚」的條件，說：「希望我之前見過的男人都能出演。」引發大爆笑 XD
（圖源：SBS《強心臟VS》截圖） （圖源：YouTube@한혜진 Han Hye Jin截圖）

近日，《換乘戀愛3》金仁河PD採訪也被問到「藝人特輯怎麼樣？」時，她回答說：「我們也很好奇！但是...製作組聯繫的話，他們會不會不出演呢？」儘管如此，對想邀請的藝人選擇曾兩次公開戀愛的全炫茂，他說：「最近全炫茂提到了《換乘戀愛》，如果進行深入採訪的話，我想他應該會提到一位吧。」
（圖源：TVING）

而《換乘戀愛3》將在12月29日播出，一樣由 Simon D、李龍真、金叡園、Yura 主持。已經先看完 EP.1 的他們，也發表了感想，Simon D：「在不脫離現有形式的情況下，也感受到了新鮮感。」金叡園更表示果然《換乘戀愛3》也會有暴風來臨的感覺，讓人更加期待播出呢！（香港觀眾可上黃Viu煲劇平台觀看）
（圖源：TVING《換乘戀愛3》海報）

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