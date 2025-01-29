《外傷重症中心》朱智勛睽違12年再披白袍：「本劇並非醫療界的啟示錄，參考了李國鐘教授紀錄片」 情比金堅的女團！少女時代曾被業界斷定「事實上解散」，每年都以完整體團聚、實際行動擊碎流言！ 【演員特輯】出道22年，人設百變的「柳演錫」進化史：從天使醫生、浪人劍客、到霸總發言人！

在韓國的醫師罷工事件之後公開的第一部醫療題材相關作品，就是Netflix由朱智勛、秋英宇、夏英共同演出的《外傷重症中心》，其中朱智勛的角色，更是被提到是國民醫師李國鐘教授。

《外傷重症中心》由同名網路漫畫改編，劇情描述外科醫師天才白江赫（朱智勛飾）除了手術精準技術高超之外，總是比任何一人更快衝往現場救治傷者，不過雖然他以救人第一的心情總是向患者奔跑，但醫院的經營仍會以利益考量，白江赫救人所花費的交通成本相當高，造成不小醫院赤字，於是在救人的路上白江赫還需要被許多規範束縛，他將如何突破層層阻礙，救下更多需要幫助的患者呢？

朱智勛曾在訪談中說到，他認為《外傷重症中心》並不是醫學電視劇，對於觀眾們來說，相信都能感受到一種「職業上的不合理」，他更表示雖然自己並不是專業醫師，但看到新聞也會覺得某些部份如果能改善就更好了。也強調《外傷重症中心》並非紀錄片，而是充滿了幻想的武打動作作品。譬如在第一集朱智勛就從直升機上背著秋英宇往下垂降跳出直升機，他自己也笑稱如果不是特勤隊員，只是醫生，並不可能會完成這樣的動作。



《外傷重症中心》中有許多案例是由真實事件改編，而在韓國也有一位像朱智勛所飾演的白江赫一角一樣，總是為了患者衝往第一線的醫師，也就是被封為「國民醫師」的李國鐘教授。朱智勛也表示自己參考了李國鐘教授的紀錄片，間接感受到他那一份為了救活患者，願意做任何事情的急切心意，想到真的有這樣的人存在，在投入這部作品拍攝的時候，給了朱智勛很大的幫助。

《外傷重症中心》是朱智勛繼2013年MBC的作品《醫療頂尖團隊》後再度披上白袍飾演醫師，他笑稱自己比12年前重了10公斤以上，所以覺得醫師白袍變小件了。另外值得一提的是，《外傷重症中心》的另一看點是朱智勛與秋英宇的師徒之情，秋英宇從外科小白到追隨朱智勛上山下海救人，更是朱智勛在手術室中的一號分身，劇情發展速度快，也令觀眾們對於千鈞一髮救回患者的部分感到暢快。



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