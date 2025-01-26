《星星閃耀的夜晚》cover SEVENTEEN與IU歌獲好評！「納米比」意義揭曉！（EP.7-8）

高賢廷與厲雲《星星閃耀的夜晚》上週播出的第7、第8集，同時呈現了選秀節目的亮麗面與黑暗面，被比喻作「納米比」的姜秀賢，最終還是要賣掉劉振宇（厲雲 飾）？

《星星閃耀的夜晚》7、8集連續展現兩次劉振宇的選秀舞台，第7集他和金伊俊組隊演唱SEVENTEEN〈青春讚歌〉，飾演金伊俊的是「偶像樂團推手」FNC娛樂預計今年正式推出的新樂團AxMxP主唱河裕俊，河裕俊和厲雲的「替聲」共同表演頗受好評，觀眾都開始好奇起金伊俊是誰，也有CARAT（SEVENTEEN粉絲）表示很開心聽到翻唱。

回到劇情，劉振宇和金伊俊鏡頭前默契合作，鏡頭下金伊俊卻翻臉不認人。劉振宇被製作人「魔鬼剪輯」（惡剪、惡意剪輯）引發退坑潮就算了，還被金伊俊威脅棄賽，金伊俊雖然是受克里斯（李基宅 飾）之託傳話，但最後用輕挑語氣挑釁。劉振宇被以車禍之事威脅，他擔心拖累姜秀賢，在下回和表演時選擇逃離現場……



劉振宇被姜秀賢拉回來後，想起問過她「能相信代表您嗎」，當時電台播著IU〈孩子與我的大海〉，劉振宇選擇臨時唱這首歌：「即使時間流逝／也是會有無法癒合的傷口吧／因為我沒能／完全地愛著我自己／而感到心靈貧乏的夜晚……我要逆流而去／我要回去／回到我內心那片大海誕生之處……」劉振宇的際遇與歌詞相應，加上穿插他與姜秀賢的相處畫面，感動觀眾。



劉振宇臨時換歌因此被淘汰，姜秀賢和沈俊錫（尹相鉉 飾）理解他，但得解決車禍可能涉及觸法一事，後來姜秀賢從克里斯嘴裡才知道是騙局。劉振宇被淘汰後，幸好還有經紀公司TA娛樂想買下他，也幸虧劉振宇有副製作人賞識，副製作人替劉振宇打造了專屬網路節目，劉振宇托節目的福亦和身邊的人度過更多快樂時光。姜秀賢猶豫過後仍決定賣掉劉振宇，劉振宇像是知情又不知情，就這麼被帶到了TA娛樂，他很冷靜，冷靜提出自己的要求──姜秀賢當自己經紀人。



這兩集相當明確的點題「納米比」。《星星閃耀的夜晚》韓文名是「納米比」（나미브），是沿用最早公布的劇名（별이 빛나는 밤），據說是和MBC原定同期推出的《我們閃耀的星星》（별이 빛나는 우리）太像因此更改，而會取作「納米比」，劇情很早就提到沈俊錫總認為姜秀賢像沙漠，一意孤行、不和他人分憂，第7集姜秀賢形容起劉振宇是「大海」：「像個像大海一樣的孩子，一開始就像獨自落下的雨滴，沒有人接住，只能不斷流淌，從溪邊流向小河，左衝右撞，明明可以就此消失或放棄，但他卻沒有那樣做，而他現在，快要抵達大海……」後來也和沈俊錫說兩人的相遇就像「納米比沙漠」，沙漠和大海的相遇。



預告劉振宇在TA娛樂練習一陣子終於要出道，結果又和金伊俊狹路相逢，兩人要一起組團出道。張賢哲（李承俊 飾）出手欲影響劉振宇的出道，劉振宇對著某人（網友猜測是媽媽而非姜秀賢）崩潰道：「為什麼要利用我解決妳的問題？為什麼？」後來疑似請求姜秀賢別拋棄自己，姜秀賢再次陷入為難。



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