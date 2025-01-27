【多圖】美爆了！韓國國立中央博物館推出全新周邊，傳統特色融合現代創意、好評如潮一上架就斷貨 過年有Disney+就不怕劇荒！多部最新熱門韓劇《照明商店、揭密最前線、來自地獄的法官、熱血司祭2》一次看個夠～

逛博物館的樂趣之一絕對是購買精美的紀念品，無論送人還是自用都別具意義。 最近韓國國立中央博物館又推出多款全新周邊，不乏全國公募獲獎作品，真的非常獨特又精美可愛！

首先人氣最高（也最貴）就是這個灶台熏香套組！採用傳統灶台為設計靈感，全手工打造，不僅外觀獨特，以大米為主的香型更令人耳目一新。



套組內的熏香使用韓國名產利川大米的米糠製作，散發醇厚溫暖的大米香氣，混合沉香和檀香基底，讓人喚起關於舊日的溫馨回憶。



「灶台」全部零件均可拆解組合，附贈線香、塔香、秘魯聖木等三種形態的熏香，可隨心情選擇讓煙霧從「煙囪」或「鍋子」或「灶孔」飄出。 （*秘魯聖木不建議點燃，放置即可擴香）





「鍋子」使用含鐵陶土和透明油還原出鑄鐵質感，就連鍋蓋都有2種設計，以便用不同造型觀賞熏香煙霧。 「灶孔」裡亦可放置無煙蠟燭，搭配「鍋蓋」對香粉和香片進行薰蒸。 整個熏香套組及包材全部使用天然材料製作，令人安心。



靜靜感受溫暖香氣環繞、觀賞婀娜升騰的煙霧，讓人感到平靜療癒，用作日常冥想、茶道、露營都很合適。這款熏香由韓國專業香薰品牌與利川大米品牌、甕器職人品牌三方合作，去年榮獲「大韓民國觀光紀念品優秀產品獎」，今年1月終於正式跟大家見面。 雖然定價149,000韓元可謂不菲，但推出後幾乎一直是斷貨狀態，可見受歡迎度之高。



終於介紹完第一款人氣周邊XD接著來介紹超級精緻的石窟庵小夜燈！石窟庵是位於慶州的全球唯一人工石窟寺院，入選韓國國寶、UNESCO世界文化遺產，內部呈球形構造，本尊佛端坐中央，內壁環雕繞刻十一面觀音菩薩像和十大弟子浮雕像。



경주 석굴암 불상이 제일 아름다운 것 같긴 함 pic.twitter.com/rQUyUN2EOU — 젤리킹 (@hanbok_jellyS2) August 21, 2023

石窟庵小夜燈通過3D打印還原了這一構造，收攏時外觀是蓮花造型，展開時可看到精美的內部浮雕，讓人仿若置身於石窟庵內部。 分為石色和木色，各有大小兩款。





開燈時散發隱約柔和的佛祖背光，令人心神寧靜。 這款小夜燈也在去年入選了韓國國立中央博物館周邊公募作品賞，售價46,000韓元。



接下來介紹另一個斷貨王：「丹青」傳統紋樣機械鍵盤。 韓文裡的「丹青」特指傳統木製建築上的彩繪，這係列鍵盤融合了韓屋、韓紙、書法、牌匾、磚木、丹青等紋樣，以現代手法表現韓國傳統之美。



鍵盤分為黑白兩款，白色款的回車、空格等鍵帽紋樣來自韓國各地的古寺廟，黑色款則更多融合宮闕元素。字體採用古代由宮女和兩班貴族女性流傳、現代由書法家李喆卿致力推廣的「宮體」，優雅端莊。





鍵盤正面和側面均有彩色LED燈，配備人體工學OEM鍵帽和輕盈安靜的紅軸。也曾榮獲「大韓民國觀光紀念品優秀產品獎」，售價119,700韓元，持續斷貨中！



還有各種精美的器皿，例如以高麗時代水果造型青瓷壺為靈感的淺碟，有「新羅的微笑」之稱、曾流落日本的慶州人面文圓瓦當造型的醬料碟等等，根本介紹不完...







小編私心很愛這款環保袋，圖案來自三國時代新羅或伽倻時期的鴨形陶器。 農耕文化認為鴨子在春天銜來谷物種子，能跨過人難以跨越的河流，是往來於天空的神聖動物。





看那肉嘟嘟的腳蹼、紅撲撲的臉頰…總之就是很可愛！售價兩萬韓元也算合理，感覺下次去韓國國立中央博物館又要控制不住買買買啦... XD



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