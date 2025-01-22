樂童音樂家李燦赫＆fromis_9李賽綸緋聞傳2年！被韓媒爆已分手，YG：私生活無法確認！

21日，有韓媒報導稱，樂童音樂家（AKMU）李燦赫和 fromis_9 李賽綸戀愛約2年後於去年分手。

2022年10月，一位網友主張李燦赫和李賽綸一起訪問熟人經營的工坊，引發戀愛傳聞。除此之外，兩人還戴著相似設計的戒指，在 IG 上傳在同一場所拍攝的照片而成爲話題。



當時李燦赫的經紀公司YG娛樂表示：「因爲是私生活，所以很難確認。」李賽綸當時的經紀公司Pledis娛樂沒有發表正式立場。在傳出分手傳聞的現在，21日YG娛樂仍然保持著「因爲是私生活，所以很難確認」相同的立場，因此粉絲和大眾更加關注。



李燦赫通過SBS《K-POP STAR2》作爲樂童音樂家被大眾所熟知，2014年正式出道。2019年從海軍陸戰隊退伍後，繼續進行樂童音樂家活動，還發行SOLO專輯、舉辦個人展覽，展開多樣的活動。



李賽綸通過選秀節目《偶像學校》以女團 fromis_9 出道，作爲組合的中心和隊長活躍。但是去年12月31日， fromis_9 與Pledis娛樂公司的專屬合約到期，以粉絲頌〈from〉結束了組合活動，目前 fromis_9 還沒有完全體活動的計劃。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞