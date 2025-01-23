SJ銀赫solo曲KBS審核沒過，理由「助長反社會」，引網好奇：寫了刪預算？彈劾尹錫悅？

Super Junior銀赫與隊友東海自立門戶ODE娛樂後，總算要solo推新輯，是首張solo迷你專輯《EXPLORER》，不過日前卻傳出其中一首收錄曲〈A-yo〉沒通過電視台KBS審核。

*先前報導回顧：‎〈銀赫出道20週年首發SOLO專輯《EXPLORER》，設計獲一致好評：「超級小公司比SM更用心」〉‎



據《IZE》報導，KBS昨（23）日宣布了146首歌曲審核結果，其中3首不合格，包括銀赫收錄於即將發行的新專輯《EXPLORER》裡的收錄曲〈A-yo〉，其他都合格。〈A-yo〉不合格的理由是「歌詞助長反社會或含不健康價值觀」，據說銀赫也參與了作詞，只要不合格就永遠無法在KBS任何節目播出。



由於銀赫與東海的Super Junior-D&E去年發行的《606(SIX ZERO SIX)》‎主打歌〈GGB〉，因受質疑含歧視意味而取消電視台打歌，MBC《Radio Star》在銀赫跳舞宣傳時也選擇消音，最後改歌詞才完成唯一一場電視台打歌舞台‎。此次銀赫solo也遇到類似困難，難免讓粉絲擔憂，不過〈A-yo〉並非主打歌，因此影響並不大，KBS也接受修改或提出異議，距離《EXPLORER》正式發行27日也還有段時間。



有趣的是，網友得知此事反而更好奇歌詞內容了，論壇Instiz‎網友說「是多反社會才會不合格」、「應該不是寫了刪減預算案*的歌詞吧」、「如果是KBS說反社會，那就應該再聽聽看」、「所以很好奇什麼歌」、「最近好像很久沒看到因反社會不合格了？但如果是KBS說反社會會很好奇，應該不是寫了彈劾尹錫悅*的歌詞吧」……但也有人說KBS本來就是公營電視台會很嚴格，扯到政治是想太多。（*編按：尹錫悅去年發起戒嚴，其中一原因和在野黨刪減預算有關係，目前尹錫悅已被彈劾通過並移交檢方。）

順帶一提，KBS審核不合格的另外兩首歌曲是饒舌歌手REDDY的〈烏龜頸〉（HUNCHBACK），理由是使用髒話等低俗歌詞，ALL(H)OURS的〈GIMME GIMME〉則和銀赫的〈A-yo〉理由相同，而〈GIMME GIMME〉是ALL(H)OURS新專輯《Smoke Point》預計推出的第二首主打歌，影響就較大。

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