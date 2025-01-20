【韓風吹不停】《換乘戀愛：另一個開始》成員歷史性合體、《流氓讀書會》黃旼炫處男動作劇重磅登場

「韓」風刺骨的感覺將會持續！全新話題韓劇《流氓讀書會》、韓綜 《第六感City Tour》 以及大熱真人秀 《換乘戀愛：另一個開始》 即將在本星期起重磅登陸「黃Viu」，無論你想獨自看劇，還是與親友一起追劇，總有一部能夠滿足你。

《流氓讀書會》 1月23日首播

改編自人氣網絡漫畫，由黃旼炫和韓智恩主演的全新青春勵志韓劇《流氓讀書會》講述少年尹佳敏（黃旼炫 飾）一心認真讀書，但是他的才華只在打架上，為了追尋讀書夢，他在全國最差的流星工業高中組建「學習小組」準備高考，一場熱血故事由此展開。



《流氓讀書會》原著漫擁有龐大讀者群，因此劇組宣布劇集真人化時引發極大討論！不少粉絲在社交平台Threads及Instagram直呼期待：「天啊！期待很久了！好愛這部漫畫！」、「黃旼炫首部動作劇，動作表現太有型了！」、「我也很希望有武功高強的同學啊！」、「好期待韓劇會怎樣呈現。」該劇導演亦大讚黃旼炫與角色同步率極高：「他對於角色和場景都有充分了解，也把『佳敏』的動作戲處理得非常有吸引力！」

《換乘戀愛：另一個開始》 1月22日首播

人稱「戀綜天花板」、韓國戀愛實境真人秀《換乘戀愛》第一季開播後掀起當地戀綜熱潮，節目三季以來更創下不少收視紀錄，討論度居高不下；《換乘戀愛4》將於年內播出，開播前將推出衍生節目《換乘戀愛：另一個開始》為第四季預熱！



《換乘戀愛：另一個開始》由第一至三季固定主持人李龍真、Yura和金叡園繼續留任，並邀請了前三季超人氣嘉賓包括《換乘1》「冰山美人」李惠善和鄭慧仁、《換乘2》「顏值擔當」鄭圭民和朴奈言，以及《換乘3》「陽光男孩」金光泰等人一同參與旅行，以記錄他們在旅途中所發生的趣事。不少韓飯對於節目參加者重新聚頭感到驚喜，令人期待。



《第六感City Tour》 2月6日首播

由劉在錫、宋恩伊、高庚杓和OH MY GIRL成員MIMI領軍的《第六感City Tour》 為綜藝節目《第六感》外傳，三人在每集節目到訪三個地點，並通過「望、聞、問、切」推敲出哪一個才是虛假地點。



《第六感》在2022年第三季結束後時隔3年回歸大眾眼前，新成員的加入亦備受關注，當中宋恩伊和劉在錫相識超過20年，肯定撞出化學反應；此外，甚少主持綜藝的高庚杓、在《Biong Biong地球娛樂室》展現反轉魅力的MIMI，亦有望成為節目一大助力！

以上多部人氣韓劇及韓綜即將陸續登陸「黃Viu」，香港觀眾亦可一併收看韓劇《星星閃耀的夜晚》和《重返20歲》等，免費盡覽話題劇集。

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