一夜情之後卻上演心碎離別！《加州汽車旅館》李世榮與羅人友明明相愛卻形同陌路究竟為何（EP.1 ﹣2）

[有雷]由李世榮與羅人友所主演的《加州汽車旅館》開播，雖然上演著浪漫的初戀故事，但也參雜著首爾這都市的生活大不易，尤其在李世榮的求職之路更是令許多觀眾們感到高度共鳴。離開了故鄉許久的她，隨著某些原因讓她回到家鄉，與父親及兒時好友們的關係似乎又逐漸變得緊密，包含她的初戀。

劇情描述一個行事作風大膽的女子池江熙（李世榮飾），決定離開家鄉前往首爾生活，並且不再回來。而從小與她一起長大的千延秀（羅人友飾），不斷默默往來首爾尋找江熙的身影。相隔多年，江熙也歷經許多職場上的風雨，當飽受村內爭議的江熙再度回到家鄉，兩人能夠像以往那樣相愛嗎？



池江熙從小與幾位好友在「加州汽車旅館」長大，社長父親都被江熙稱之為「春弼先生」（崔民秀飾），父親心中似乎也認定千延秀是江熙的伴侶，為他追求江熙而應援。江熙在離開故鄉前與延秀見面，更是大膽要求與他睡一次。一夜情的關係結束之後，江熙離開家鄉前往首爾追夢的決心依舊沒有動搖，在車站留下哭得滿臉淚水的延秀。



在首爾的工作並不順利，江熙正直的個性無法容忍工作上的不公不義，加上職場上也常見的性別歧視，讓她處處碰壁受挫，但這並沒有改變她的性格，依舊能夠理直氣壯對著不合理的上司大喊「Out！滾出我的人生」。每當江熙遭受挫折時，她眼前總會浮現胖胖像隻大熊的千延秀身影，面對著她微笑著，是她心靈的支柱。就這樣經過了10年，延秀減重成為一個高大帥氣的帥哥，每週末仍然都會默默來到首爾，尋找江熙可能的落腳處。



某天，延秀的爺爺病逝，江熙也來到了告別式場，即使掀起一番風暴，但兩人總算是再度見面了，不管鄉民如何批評唱衰，這群好朋友們對江熙仍舊是情義相挺。江熙在首爾也面臨事業的轉捩點，從事室內設計師的她，善於傾聽客戶需求並提出創新規劃設計，讓客戶對她讚不絕口，也開啟了事業上的成功之路，雖然客戶捧著鉅額設計費用，但為了保有設計師的自尊心，江熙仍斷然拒絕，寧願住在小又窄的考試院，仍不向現實屈服。



江熙每年與父親都在聖誕節相約在高級飯店的房間內，度過自己與父親的同一天生日，今年也不例外。但她卻厭煩了這個活動而急於擺脫父親，於是她想到能夠請她的客戶假扮為男友，讓父親不要再將她束縛住，這位客戶對江熙亦有好感也接受了這個委託，兩人挽著手來到飯店的門口，沒想到前來應門的卻是滿心期待與江熙重逢的延秀……

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