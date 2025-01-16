《換乘戀愛》衍生篇《換乘戀愛：另一個開始》預告曝光！公開部分出演者：鄭圭民、朴奈言、金光泰等！

韓綜真的很會玩啊！有你期待的出演者嗎？

人氣戀綜《換乘戀愛》講述因為多樣原因而分手的情侶們聚到一起，找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。目前播出的三季都有著超高討論度，在第四季公開之前，也確定先播出衍生篇《換乘戀愛：另一個開始》。



《換乘戀愛：另一個開始》是《換乘戀愛》之後進一步成長的出演者們再次相遇，預告了新的開始。今日（16）通過海報和預告，公開了部分的出演者。

首先公開的海報中，有《換乘戀愛1》的李惠善、鄭慧仁、《換乘戀愛2》的鄭圭民、朴奈言和《換乘戀愛3》的金光泰。之前以各自不同的故事，讓觀眾們又哭又笑的出演者們，通過這次《換乘戀愛：另一個開始》會展現怎樣的變化？特別是海報上還有三個人的輪廓，未公開的出演者又會是誰呢？



公開的預告中，是他們一起去旅行的樣子，通過《換乘戀愛》系列給人留下深刻印象的出演者們一個一個登場後，主持人李龍真、金叡園、Yura 也熱烈歡呼，立馬進入觀眾模式（？ 。出演者也都表示：「一半緊張、一半心動的感覺」、「會見到什麼人呢？真的非常期待」、「很好奇會有什麼人在」等，還有人說道「首先 X（前任）不在」，這也與《換乘戀愛》時的情況不同，他們究竟會結下怎樣的緣分和故事？讓人非常好奇！



另外，《換乘戀愛：另一個開始》將在22日首播，香港觀眾到時可上「黃Viu煲劇平台」觀看。

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