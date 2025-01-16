【韓網熱門】從許允真看「天國的階梯」運動效果

「天國的階梯」是韓國網友對樓梯機的「愛稱」，因為用它健身時很快就會累到仿彿見到天國。 最近LE SSERAFIM許允真PO了用樓梯機運動25分鐘的前後照片，臉變成仿彿只有一半！

前：



後：



韓國網友評論：

1. 臉變小了，眼裡也沒有光了kkk

2. 消失的是靈魂的重量嗎？

3. 靈魂已經去到天國kkk

4. 對消水腫非常有效耶

5. 去天國之前看起來比較幸福...

6. 人在一瞬間變得悲傷

7. 工作前vs工作後

8. kkkk拍認證照片真的好可愛

9. 普通人爬10分鐘就大汗淋漓了

10. 能爬25分鐘，體力真的好強啊

11. 我覺得比起跑步一小時，爬樓梯機30分鐘更累... 真的像是走向天國的路...

12. 超過30分鐘的人是怪物

13. 原來要到這程度才能在年末舞台上連續表演20分鐘啊kkk體力超強

14. 據說IU會爬2小時（*小編搜了一下，是IU健身教練김명영在2014年出版的書中提到）

15. 效果真的很棒kkk我是在自家公寓從1樓爬到40樓，再搭電梯下來重新爬到40樓

16. 留言區很多人說不僅累而且無聊到難以忍受，難怪最初是作為刑具開發出來的啊...

出處：https://theqoo.net/hot/3574366504

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