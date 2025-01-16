《换乘恋爱》衍生篇《换乘恋爱：另一个开始》预告曝光！公开部分出演者：郑圭民、朴奈言、金光泰等！

韩综真的很会玩啊！有你期待的出演者吗？

人气恋综《换乘恋爱》讲述因为多样原因而分手的情侣们聚到一起，找回逝去的爱、或者寻找新爱情的恋爱综艺。目前播出的三季都有著超高讨论度，在第四季公开之前，也确定先播出衍生篇《换乘恋爱：另一个开始》。



《换乘恋爱：另一个开始》是《换乘恋爱》之后进一步成长的出演者们再次相遇，预告了新的开始。今日（16）通过海报和预告，公开了部分的出演者。

首先公开的海报中，有《换乘恋爱1》的李惠善、郑慧仁、《换乘恋爱2》的郑圭民、朴奈言和《换乘恋爱3》的金光泰。之前以各自不同的故事，让观众们又哭又笑的出演者们，通过这次《换乘恋爱：另一个开始》会展现怎样的变化？特别是海报上还有三个人的轮廓，未公开的出演者又会是谁呢？



公开的预告中，是他们一起去旅行的样子，通过《换乘恋爱》系列给人留下深刻印象的出演者们一个一个登场后，主持人李龙真、金睿园、Yura 也热烈欢呼，立马进入观众模式（？ 。出演者也都表示：「一半紧张、一半心动的感觉」、「会见到什么人呢？真的非常期待」、「很好奇会有什么人在」等，还有人说道「首先 X（前任）不在」，这也与《换乘恋爱》时的情况不同，他们究竟会结下怎样的缘分和故事？让人非常好奇！



另外，《换乘恋爱：另一个开始》将在22日首播，香港观众到时可上「黄Viu煲剧平台」观看。

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