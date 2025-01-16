T.O.P.時隔11年受訪！首度談退出BIGBANG原因：給組合帶來太大的傷害，對成員們很抱歉！

BIGBANG 出身的 T.O.P.（崔勝鉉）時隔8年通過《魷魚遊戲2》回歸，近日他也接受韓媒採訪，這更是他時隔11年再次接受採訪。

T.O.P.在2017年作爲義警服役時，因吸食大麻被判處有期徒刑10個月，緩刑兩年。因為相關事件被撤職，被判刑後在龍山區廳作爲社會服務要員重新服役。之後退出 BIGBANG，活動也中斷了。

雖然已經退出 BIGBANG ，但隨著最近 BIGBANG 在《2024 MAMA》驚喜合體，有不少粉絲也希望 T.O.P. 可以再回到組合。但是...之前封鎖粉絲帳號事實被曝光後，使得輿論更加惡化，T.O.P. 表示：「這段時間沒有溝通的窗口，所以鈕釦一旦扣錯就走錯了。好像不是誤會，而是被誤會了。」



T.O.P. 說：「並不是想從我的人生中抹去 BIGBANG，坦率地說，我犯下的錯誤給這個組合帶來無法洗刷的傷害，我一個人負責挨罵，我獨自承受就夠了。不能再讓 BIGBANG 這個組合受到損害，所以從2020年開始和成員們、所屬公司（YG娛樂）表示要離開組合。」他說：「時間就這樣過去了，到現在還是對成員們感到抱歉。隨著時間的流逝，在合約即將到期的時候收到《春夏秋冬》的提議，我認爲這是 BIGBANG 最後的項目，所以參與了製作，還盡了最大的努力製作歌曲。」



對於封鎖粉絲帳號的問題，T.O.P. 表示：「但是事實上我是一個喜歡明確事情的人，我是因爲愧疚而離開組合的人，不想對希望重聚的粉絲們帶來關於希望的折磨。和我一起度過燦爛美麗的20代的 BIGBANG 成員們對我來說像是家人一樣的存在，看到照片就像破碎離開的全家福一樣，確實很痛苦。很多粉絲或者懷念過去 BIGBANG 的粉絲們都標記我，所以上傳了照片，看到這些照片很難過才這樣做（封鎖粉絲帳號）。我完全沒有想要傷害成員們的心情，但好像造成了誤會。」

另外，T.O.P. 表示現在沒有和 BIGBANG 成員聯繫，他說：「我一輩子都會對成員們感到抱歉，因爲我是厚顏無恥地離開的人，所以有一段時間沒有（和成員們）聯繫了。如果過了關於離別痛苦這一關後，到時候應該會再聯繫吧！最近看了成員站上舞台的樣子，非常帥氣，既感到欣慰，又感到很抱歉，我會一直為他們加油和支持他們。」當被問到是否再次加入 BIGBANG 時，他說：「我犯下的錯誤太大了，停止活動快10年的時間，這段時間也想了很多，但始終沒有勇氣，可能沒辦法。」



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