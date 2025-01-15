散播IVE張員瑛假新聞、惡名昭彰的「脫粉收容所」A某被判刑，並追繳2億罰款！網友：痛快～

散佈女團IVE成員張員瑛假新聞的Youtube頻道「脫粉收容所」A某，被判刑且追加罰款，網友們紛紛叫好。

經常出現假新聞的 YouTuber「脫粉收容所」運營者A某，因涉嫌名譽毀損和侮辱等罪名，被判處有期徒刑並緩刑執行。

15日，仁川地方法院刑事11部（法官金星月）對A某進行的宣判公審中，因違反《資訊通信網路利用促進及資訊保護法》相關名譽毀損和侮辱罪名，判處其2年有期徒刑，緩刑3年執行，同時追繳約2億韓元的罰款，加重了判刑的力度。

金法官指出：「名譽毀損罪會對受害者造成難以恢復的傷害，因此需要嚴懲。被告通過反覆侮辱知名藝人及發佈刺激性內容影片，從中獲取了不少利益，罪責重大。」網友們紛紛留言表示，法院加重判刑和罰款一事，真的是太痛快了！

▼當時，該頻道最大的受害者就是張員瑛，所屬公司STARSHIP娛樂嚴正看待此事，為保護IVE做出許多努力和蒐證：





金法官補充說明：「考慮到被告雖然行為惡劣，但已在事後承認並反省自身錯誤，且在該事件被媒體曝光後深刻意識到自身問題。此外，被告向張員瑛支付了2000萬韓元的賠償金，並向其他受害者合計支付了6000萬韓元的賠償金，因此裁定緩刑。」

▼去年五月的相關報導：



A某自2021年10月開始，在YouTube上發佈了針對張員瑛等7位知名人士的23部虛假影片，涉嫌毀損名譽。此外，他還針對其中5人發佈了19部侮辱性影片，並被控妨礙這些受害者所屬公司的業務。當時A某運營的「脫粉收容所」頻道約有6萬名訂閱者。他利用音效變調、剪輯拼湊等手法，製作並發佈包含惡意誹謗內容的刺激性假新聞影片，並採用多級會員制的方式運營該頻道。



調查顯示，A某通過發佈假新聞影片獲得的月均收益約為1000萬韓元，其運營頻道期間的總收益達到約2.5億韓元。

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