SHINee沒在「SM30週年」合體，是因爲泰民的公司？BPM發文：全力支持SHINee的活動、強硬應對虛假事實！

今日（15）泰民的經紀公司Big Planet Made娛樂表示：「最近 SNS 上發佈的所有內容都包含著明顯的虛假事實，計劃對虛假事實進行強硬應對。」

接著強調：「公司一直支持和支持泰民深愛著 SHINee 的活動，同時爲了讓藝人得到正當的待遇進行活動，正在竭盡全力給予全力支持。」同時，還補充道：「今後我們將繼續支持泰民作爲 SOLO 藝人、作爲 SHINee 成員的發展，並全力保護他，讓他成長為更偉大的藝術家。」



本月11日～12日，SM娛樂為創立30週年在首爾九老區高尺天空巨蛋舉行「SM TOWN LIVE 2025」演唱會，前、現所屬藝人們出動，吸引人們的視線。當時 SHINee 只有 Key 和珉豪登上舞台，溫流也參與SM30週年相關內容拍攝，泰民因沒有參加相關活動而備受矚目。在這種情況下，溫流的經紀公司相關人士在 SNS 上傳狙擊泰民經紀公司的文章等，因此圍繞泰民不參加的各種疑惑浮出水面。



對此，泰民13日也通過粉絲溝通平台表示：「沒能讓大家在 SM TOWN 看到 SHINee 的樣子，我很抱歉。本來想盡快結束公司間的商討，盡快讓大家看到 SHINee 的樣子。但來往的商討需要一點時間，目前還是在好好的商討中，馬上就要結束了。擔心我是不是不想繼續 SHINee 組合活動、擔心以好後是不是看不到 SHINee 的各位，希望大家不要擔心這一點。」同時他還表示：「爲了 SHINee 的順利開始，現在正在慎重地進行整頓和準備，我們一定要以微笑的樣子盡快見面。」



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞