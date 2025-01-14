愛豆選秀題材韓劇！《星星閃耀的夜晚》首播見兩名真愛豆GHOST9李津宇&Cherry Bullet裕姝

《星星閃耀的夜晚》去年底12月23日於韓國開播，首兩集敘述「納米比沙漠」般的女主角「姜秀賢」（高賢廷 飾）在處於生涯危機時，如何遇到如海洋的希望「劉振宇」（厲雲 飾）。

故事倒敘法呈現，選秀節目《STAR RISE》第三回合演出正要開始，劉振宇卻臨陣脫逃，姜秀賢在屋頂上找到他，什麼也沒說就握住他的手把他拉回去。上台後，劉振宇腦中所想的，是自己和姜秀賢的對話。「姜代表，我可以相信你嗎？」劉振宇流著淚問，姜秀賢點頭。



事情回到他們認識之初，原本姜秀賢是潘朵拉創辦人兼現任代表之一，卻被旗下愛豆男團成員及前同事張賢哲（李賢俊 飾）陷害，一夕間被解雇。潘朵拉高層出現動盪，劉振宇等長期練習生也被逐出，劉振宇還被追討媽媽之前向公司借的兩億。和姜秀賢並肩作戰多年的金代表（朴真宇）看不下去兩人都被逼到絕境，靈機一動問姜秀賢要不要接手栽培劉振宇。

姜秀賢研究劉振宇的資料許久，也試圖調查他的身家背景，在聽見他街頭自彈自唱的實力，並明瞭他的家庭多麼不堪後，決定和他簽約。姜秀賢心裡盤算著讓劉振宇拿下《STAR RISE》冠軍後再將他賣給其他公司，丈夫沈俊錫（尹相鉉 飾）無法理解她要賣別人的孩子投資自己的孩子沈鎮祐（李津宇 飾）。



下集預告沈俊錫竟要和姜秀賢離婚，而姜秀賢和劉振宇決定合作後，各自都懷疑能不能拿下選秀冠軍，劉振宇瞞著姜秀賢偷偷幫張賢哲身邊的克里斯（李基宅 飾）工作，似乎闖下大禍……



《星星閃耀的夜晚》首播收視率相當低，以1.4%、1.6%開跑，不過以電視台ENA 2024年播出的所有戲劇為標準來說，還算正常範圍，而網路評價兩極，有人說高賢廷很美、演技好，卻也有人相當在意她「嘴型很奇怪」；厲雲也有人說外貌和眼神太滄桑不像高中生；劇情有人說很有趣，也有人說設定很奇怪，尤其是只愛錢的劉振宇媽媽。

飾演「沈鎮祐」的李津宇倒給人新鮮之感，這是他第一部電視劇作品，先前都演網路劇。李津宇本身是男團GHOST9成員也是選秀節目《PRODUCE X 101》出身，不過此次演戲和自己的親身經歷沒什麼相干，要演的是製作人與音樂人兒子，還是聽障，有人認為他的眼神表現很好。



除了李津宇，還有另一名本身是愛豆的演員登場，Cherry Bullet裕姝（崔裕姝）。裕姝前兩年演出《7人的逃脫》系列「宋智善」（蜜雪兒）一角帶給大眾記憶點，很可惜‎Cherry Bullet去年4月解散‎。她在《星星》用自己的聲音獻唱，有人評價「開口就知道為什麼找她了」、「音色很美」，她也為劇實際獻唱OST〈花路〉。



《星星閃耀的夜晚》香港觀眾可於黃Viu煲劇平台追看。



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