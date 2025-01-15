金鍾旼4月迎娶小11歲企業家女友：邀請劉在錫、曹世鎬、文世潤擔任司儀

混聲樂團高耀太成員金鍾旼（45歲）宣布將在今年4月結婚，收到了許多祝福。

日前播出的KBS 2TV綜藝節目《兩天一夜4》中，金鍾旼突然表示「我是金鍾旼，要結婚啦！」公開了結婚計畫，透露：「準確的日期是4月20日下午6點。」同時也向節目工作人員發出了邀請。



節目中，曹世鎬提及了金鍾旼的婚禮籌備進度，說道：「金鍾旼已經找到了婚禮策劃人，婚禮準備得很好，打算在首爾某個地方舉行。」隨後其他成員詢問婚禮地點是否與曹世鎬婚禮地點相同，金鍾旼笑著表示：「真的是很像。」



金鍾旼表示婚禮的司儀邀請了劉在錫、曹世鎬和文世潤三人，婚禮前半場由劉在錫主持，後半場交給了曹世鎬和文世潤，似乎規模不小。關於蜜月旅行，金鍾旼說道：「計畫去法國南部。」另一位成員李準問「我可以跟著去嗎？」時他以笑容回應。



出生於1979年的金鍾旼，今年已45歲。去年開始他的戀情便逐漸曝光，尤其是在去年7月，金鍾旼在MBC Every1的綜藝節目《今天我戀愛了嗎》中發表了一些暗示戀愛的言論，引起了關注。 當時全炫茂為了「挑釁」金鍾旼，問他關於女朋友的事情，金鍾旼的慌張反應成為了話題。對於戀愛傳聞，金鍾旼經紀公司表示：「這是私人事務，具體情況不便透露。」不過，之後金鍾旼還是公開了女友的身份，是一名比自己小11歲的企業家，兩人以結婚為前提真誠交往中。



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