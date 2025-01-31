邊佑錫AAA頒獎禮見到偶像金秀賢，獲得公開示愛「是互相喜歡的關係」！開心回應「以後會更主動靠近前輩」 《星星閃耀的夜晚》結局高賢廷這決定太動人，網：如果韓國所有孩子都有她多好（EP.11-12） IVE張員瑛的理想型：比起「犬相」更愛「狼男」，還附加一個關於性格的條件～

《星星閃耀的夜晚》27、28日完結，每個角色都交代其結局，可以說很圓滿，關鍵的情節也讓觀眾表示感動。

（以下提及劇情）



TA娛樂只給姜秀賢（高賢廷 飾）和張賢哲（李承俊 飾）一週時間決定出價，姜秀賢賣掉工廠甚至不惜和拒絕往來的父親聯繫，沈俊錫（尹相鉉 飾）這段時間也曾找上吳奉圭（印喬鎮 飾）但無果，知道姜秀賢聯絡父親後也找上對方表示會還錢。沈俊錫找吳奉圭也不能說毫無用處，關鍵時刻吳奉圭解除張賢哲潘朵拉代表的職務，這才讓姜秀賢能買回劉振宇（厲雲 飾）。

劉振宇雖回到姜秀賢旗下，但他因心裡壓力仍開不了口。某天沈俊錫看著他和沈鎮祐（李津宇 飾）、尹智英（金智友 飾）逛街笑得很開心，有了靈感替劉振宇作曲。沈俊錫以匿名作曲人身分和姜秀賢見面，沈俊錫說了一句話：「你為什麼為認為這只是在談劉振宇的故事？是在講你。」



克里斯（李基宅 飾）始終沒有歸還給沈俊錫MUSE運毒重要監視錄影帶，和劉振宇見面後自首了。克里斯在警署對沈俊錫說了，允熙其實是因為沈俊錫才選擇在潘朵拉發展，警方也通知沈俊錫，姜秀賢聯合各家經紀公司代表一同抓傷害練習生的慣犯朴潤。

劉振宇在同學、粉絲的鼓勵下重新唱歌，露出燦爛笑容唱了沈俊錫寫下的〈Smile Again〉。〈Smile Again〉成績越來越好，媽媽又帶給他麻煩，他只是給媽媽聽自己的音樂說：「這是『我們』的夢想，請讓我能在這條路繼續走下去。」另一邊Mega娛樂主動聯繫姜秀賢，姜秀賢願意無償轉讓，只希望Mega娛樂身為大公司能好好栽培劉振宇。



姜秀賢和劉振宇告別也和家人告別，消失了兩年。兩年後沈俊錫已接手潘朵拉代表，尹智英成為自己旗下員工，荷娜（崔裕姝 飾）正考慮他的邀約去當歌唱指導，而沈鎮祐用繪畫專長及手語技能開了畫室教學。聖誕節幾乎所有要角包齊聚，包括出獄的克里斯，克里斯和荷娜在一起了。大家都很想念姜秀賢，但沒人知道她確切在哪、做什麼事。

劉振宇一次簽名會上，姜秀賢出現了並站到他面前：「抬頭挺胸，好好看著我。」兩人相視而笑，劉振宇的簽名指變成以姜秀賢的角度、全劇主旨，寫著──致最優秀的孩子。結尾劇組還寫下：願今日遇見更廣闊的大海、更寬廣的世界。



看完全劇，YouTube上有觀眾相當有感觸：「如果大韓民國所有孩子都有姜秀賢代表該有多好。」一語道盡了多少努力之人需要伯樂，而姜秀賢這伯樂還肯在適當的時機與地點放手，這樣的人少之又少。也有人說：「哇！春節……竟然看到了這麼感人的戲劇，《星星閃耀的夜晚》最後還留有餘韻，還有像高賢廷（姜秀賢）這樣的人嗎，很感謝。」



「儘管如此還要Smile Again，再重新站起來一次，瑟縮的肩膀並不適合你，你活過了比夜空中的星星更閃耀的今天，不要遲疑抬起頭，重新站起來──Smile Again。」順帶一提，尾聲最重要的歌曲〈Smile Again〉實際上是NCT道英所唱，一開播便釋出了原聲帶，原來貫穿了整部劇。



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