不滿7年！Cherry Bullet出道5年FNC宣告解散

女團Cherry Bullet今(22)日由經紀公司FNC娛樂宣布解散,部分成員續留公司展開個人活動。

FNC娛樂公告和Cherry Bullet成員海允、裕姝、紫蘿、智媛、莉美、彩麟和MAY經過長時間的思慮與商量後,決定結束團體活動,等同宣告解散,並且終止和海允、智媛、莉美與MAY的合約,而裕姝、紫蘿與彩麟將繼續作為FNC的旗下藝人進行個人活動。FNC在末尾也對Cherry Bullet粉絲表示歉意,也希望大家繼續觀注不再是以Cherry Bullet身分,而是以新身分出發的成員們。



▼Cherry Bullet年初才歡慶出道5週年



[] Cherry Bullet 5th Anniversary



행복한 기억으로 가득 채워줘서 고마워요

앞으로도 즐거운 추억 만들어가요



Thank you for all the happy memories

Let's continue to make joyful memories together #CherryBullet #체리블렛 #CherryBullet_5th_Anniversary pic.twitter.com/fZftXJqeNz