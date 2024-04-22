不滿7年！Cherry Bullet出道5年FNC宣告解散

女團Cherry Bullet今（22）日由經紀公司FNC娛樂宣布解散，部分成員續留公司展開個人活動。

FNC娛樂公告和Cherry Bullet成員海允、裕姝、紫蘿、智媛、莉美、彩麟和MAY經過長時間的思慮與商量後，決定結束團體活動，等同宣告解散，並且終止和海允、智媛、莉美與MAY的合約，而裕姝、紫蘿與彩麟將繼續作為FNC的旗下藝人進行個人活動。FNC在末尾也對Cherry Bullet粉絲表示歉意，也希望大家繼續觀注不再是以Cherry Bullet身分，而是以新身分出發的成員們。



▼Cherry Bullet年初才歡慶出道5週年



[] Cherry Bullet 5th Anniversary



행복한 기억으로 가득 채워줘서 고마워요

앞으로도 즐거운 추억 만들어가요



Thank you for all the happy memories

Let's continue to make joyful memories together #CherryBullet #체리블렛 #CherryBullet_5th_Anniversary pic.twitter.com/fZftXJqeNz — Cherry Bullet (체리블렛) (@cherrybullet) January 21, 2024

Cherry Bullet 2019年年初出道，原本是10人團，但當年年底未來（後曾用藝名Ella以PIXY成員出道）、KOKORO（加藤心，日本籍，現ME:I成員）與粼粼（台灣籍，現薄荷水晶成員）退出後便以7人體制活動。Cherry Bullet 2021年有三名成員紫蘿、智媛與MAY挑戰選秀節目《Girls Planet 999》，去年紫蘿、智媛與彩麟挑戰《Queendom Puzzle》，只可惜兩次參賽都都未有成員能突破重圍從節目組團。

儘管如此，Cherry Bullet每年都固定回歸，一些粉絲、網友相當訝異突然做出此決定，畢竟一般團體都是簽7年約，她們不到7年就解散。也有粉絲認為FNC對Cherry Bullet的營運策略不當，讓成員們不斷往選秀跑導致回歸次數太少、不用心，甚至有粉絲相當生氣稱最初退團的成員是被逼退的。

▼Cherry Bullet人氣歌曲回顧



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