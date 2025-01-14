真正的男神收割機？！南多凜確定出演新劇《我的青春》，將飾演宋仲基的「青年時期」

今日（14）據經紀公司 BAA 的消息，南多凜將加入JTBC新劇《我的青春》（My Youth）。
南多凜將在劇中飾演宣佑海（宋仲基 飾）的青年時期，小說家兼花卉設計師的宣佑海曾經是有名的童星，但不知何時逐漸被人們遺忘，以不是演員而是不同的面貌度過第二人生的人物。一樣是作為童星出道的南多凜，將會如何詮釋宣佑海的年輕歲月？備受期待！
2002年出生的南多凜，2009年在《花樣男子》中作為童星演員出道，之後陸續在《皮諾丘》、《當你沉睡時》、《只是相愛的關係》、《過來抱抱我》、《一半的一半》、《Start up》等作品飾演過李鍾碩、李俊昊、張基龍、金宣虎、丁海寅等的少年時期，憑藉著紮實的演技，獲得不少好評。退伍後的首部回歸作是《史官議論》，劇中飾演東宮一角，展現有深度的演技，他也在《2024 KBS演技大賞》中獲得電視劇特別獎，演技再次得到認可。
另外，《我的青春》由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，講述比別人晚開始平凡生活的「宣佑海」和爲了自己的成功需要打破初戀平靜的「成濟妍」之間的羅曼史。兩人與支撐人生最黑暗時期的初戀時隔10年重逢，再次描繪花樣年華，預計在今年播出。
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