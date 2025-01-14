《機智醫生生活》曹政奭兒子「羽朱」金俊暴風成長！出演《蒙面歌王》展現歌唱實力

12日播出的《蒙面歌王》中，與新任歌王「花樣香水」對抗的8名蒙面歌手登場。

當天第一輪第三位淘汰者「聖誕頌」演唱《機智醫生生活》的 OST〈我之於你，你之於我〉，他的真實身份一公開，也讓許多人超驚訝！

「聖誕頌」的真實身份，正是在《機智醫生生活》系列中飾演曹政奭的兒子「羽朱」而被大眾所熟知的童星金俊。主持人金聖柱介紹說：「聽說這位朋友的爸爸很有名，因為曹政奭（劇中）飾演爸爸的角色。」2014年出生，今年11歲的金俊被問到「那時候能感受到有多受歡迎嗎？」時，他害羞地回答：「有點！」



對於在舞台上唱歌的感想，金俊說：「我本來就是人多就會緊張的類型。 今天也有點緊張。」作爲演員，金俊的夢想是什麼呢？他表示：「很多人叫我『羽朱』，我雖然很喜歡『羽朱』，但是想以演員金俊的身份被大家記住，我想成爲優秀的演員。」



而金俊拍攝《機智醫生生活》時才6歲，劇中與爸爸李翊晙（曹政奭 飾）可愛的父子互動，也受到許多觀眾喜愛。現在他已經11歲，真的長高了許多，如果拍攝第三季的話，可以跟爸爸一起唱歌了啊（？



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