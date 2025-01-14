真正的男神收割机？！南多凛确定出演新剧《我的青春》，将饰演宋仲基的「青年时期」

今日（14）据经纪公司 BAA 的消息，南多凛将加入JTBC新剧《我的青春》（My Youth）。
南多凛将在剧中饰演宣佑海（宋仲基 饰）的青年时期，小说家兼花卉设计师的宣佑海曾经是有名的童星，但不知何时逐渐被人们遗忘，以不是演员而是不同的面貌度过第二人生的人物。一样是作为童星出道的南多凛，将会如何诠释宣佑海的年轻岁月？备受期待！
2002年出生的南多凛，2009年在《花样男子》中作为童星演员出道，之后陆续在《皮诺丘》、《当你沉睡时》、《只是相爱的关系》、《过来抱抱我》、《一半的一半》、《Start up》等作品饰演过李钟硕、李俊昊、张基龙、金宣虎、丁海寅等的少年时期，凭藉著扎实的演技，获得不少好评。退伍后的首部回归作是《史官议论》，剧中饰演东宫一角，展现有深度的演技，他也在《2024 KBS演技大赏》中获得电视剧特别奖，演技再次得到认可。
另外，《我的青春》由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，讲述比别人晚开始平凡生活的「宣佑海」和爲了自己的成功需要打破初恋平静的「成济妍」之间的罗曼史。两人与支撑人生最黑暗时期的初恋时隔10年重逢，再次描绘花样年华，预计在今年播出。
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