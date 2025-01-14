長著這張臉居然還會失戀！《失戀者的7點早餐會》開機，秀智&李陣郁全都分手了

因裴秀智和李陣鬱的二度合作而備受期待的電影《失戀者的7點早餐會》已與2024年12月29日正式開機，又與影迷們近了一步。

《失戀者們的7點早餐會》改編自白永玉作家於2012年出版的同名小說，講述了尹思江（秀智 飾）和李志勛（李陣鬱 飾）因各自的故事聚集在早餐會上，交換自己的「失戀紀念品」，並在分享彼此的故事與痛苦過程中，展現他們如何處理分手與失戀的故事。

作為空姐和機長相遇的演員秀智與劉智泰，將呈現一場關於愛與失落的痛苦離別，並展現密集細膩的演技; 擔任顧問與講師的李陣鬱和他的戀人、扮演教師角色的的金世祿，通過長時間的戀愛關係，展現現實中「長跑戀人」的愛情與分手，帶來沉重而深刻的浪漫。



在這部電影之前，秀智與李陣鬱合作過Netflix作品《我的女神室友斗娜》，兩人將如何通過彼此的「失戀紀念品」連接起來，又會帶來怎樣的互動，甚至展開羅曼史，令影迷們十分期待。



《失戀者們的7點早餐會》是通過電影《69歲》和《世紀末的愛情》以獨特視角和精細的導演技巧廣受好評的林善愛導演的又一力作，加上確保了強大的製作團團和裴宗玉、李成旭、朴世真、李家燮等實力派演員的加盟，進一步提升了觀眾們的期待值。

此外，電影《失戀者們的7點早餐會》計畫於2025年下半年冬季在影院上映。

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