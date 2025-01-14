GFRIEND出道10周年新歌〈Season of Memories〉MV公开，6人完整体打歌舞台展现成员更加升级的美貌！

人气女团 GFRIEND 迎来出道十周年，6人再次重聚发行了特别专辑，新歌〈Season of Memories〉（在我们深情的季节中）MV 公开，打歌舞台也展现了成员们更加成熟的绝世美貌。

专辑中收录了本月6日率先公开的主打歌〈Season of Memories〉，以及由成员 YuJu 和 Umji 参与制作的歌曲〈Always〉（永远）。



主打歌是一首回顾 GFRIEND 过去足迹的歌曲，其美丽且抒情的歌词也备受赞誉。自2015年出道以来，GFRIEND 发表过〈从今天开始我们〉、〈玻璃珠〉、〈Rough〉（时间流逝）、〈NAVILLERA〉、〈Time for the moon night〉、〈MAGO〉等多首热门歌曲，俐落的刀群舞和坚强的歌唱实力更是让她们站上了实力派的女团地位。



近日，成员们宣布时隔四年的重聚消息，并以出道十周年纪念专辑为契机，预告将展开演唱会等一系列的积极活动，也让粉丝们相当开心。



▼团体登上《Dingo Music》连唱多首热门歌曲，带网友们一起回忆她们的经典曲目，目前已累积542万的观看次数：



▼GFRIEND在1月9日登上《M Countdown》打歌舞台，真的是太美了～～～：



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