金正賢演技大賞道歉內容公開！「還以為不能演戲了，曾以惡劣的行為傷害很多人」

為哀悼空難，「2024 KBS演技大賞」以事前錄製而非原訂的直播方式，於昨（12）日播出。最受矚目的「金正賢疑似當面向徐玄道歉」內容公開。

*先前報導回顧：

‎〈金正賢《KBS演技大賞》獲獎，當所有人面向主持人徐玄道歉！韓網友氣炸：「連道歉都很自私」〉‎

‎〈網傳金正賢「暴力式當面向徐玄道歉」，韓媒替其澄清僅發言「做了很多需要反省之事」〉‎

金正賢主演《熨斗家族》，與琴世祿共同拿下最佳CP，也和同劇的朴志暎、《美女與純情男》智鉉寓與林秀香一同榮獲「最優秀演技賞」殊榮，獲最優秀賞時，他上台發言：「感謝上帝。我很清楚自己是多不足的人，儘管如此還是讓我站在這裡非常感謝。其實幾年前還以為自己不能再演戲了，因為各種原因連自己都以為做不到了，但能站在這裡非常非常感謝。」



「獲獎要感謝是應該要做的事情，但個人認為，真正的感謝不能沒有對過去的反省。我演戲時，曾以非常惡劣的行為和不該做的行為傷害了很多人、讓人皺起了眉頭。藉此機會，真誠地向大家道歉。我不認為道歉就結束了，當然也不奢望得到原諒，但我認為這是為了繼續我的生活，必須要做的過程，是我心中沉重的話。」過程中金正賢90度鞠躬道歉，畫面接著僅拍下朴志暎及《幸運的我們》白成鉉反應。



▼金正賢感言影片



KBS播出的畫面頗流暢，大部分韓媒都認為沒有被剪輯，不過‎theqoo仍有網友懷疑，並質疑這根本不是「真心道歉」。雖然金正賢並未直接對徐玄道歉，但由於當事人徐玄就是典禮主持人且就站在舞台另一邊，網友還是批判金正賢沒有考慮到對方心情「直到最後還很自私」，或譴責他過了多少年了才利用公開場合道歉「厚顏無恥」。

然而，YouTube底下不少支持金正賢的言論，如「我不是少女時代的粉絲也不是那演員的粉絲，這坦率的道歉，說要為了繼續生活，是真心的」、「帥氣，反省不是件容易的事，有勇氣」、「公開反省是一件很難的事……連家人之間都很難做到的事……就這樣承認看起來很帥」、「年輕的失誤誰都有，以後才是最重要的，相信會成為更閃耀的演員，為你加油」、「夢想是一輩子的事情怎能輕易放棄……所以想展現更多道歉和反省的樣子吧，一旦受傷就不容易痊癒，即使錯誤的行為得不到原諒，也想要展現出努力到最後、盡全力的樣子……雖然有些人可能不理解，但我想支持盡最大努力成為更好的人」……

「真誠的獲獎感言很感動，以後也請多多展現演技吧，明明知道會引發爭議但還是反省過去並道歉的模樣很帥氣，恭喜」、「不是，什麼啊，獲獎感言不錯啊，為什麼被說是道歉攻擊……？不是要求原諒，也不是為了讓自己心情舒坦，只是在感謝之前，說反省是人生中必需過程而已……？當然從當事人立場上看可能會不舒服，但這是不知道什麼時候還有的機會，錯過不是太不像話了嗎？」……等等。

Naver TV則正反留言較平均，如「如果不是那件事，現在應該是Top級演員」、「雖然很討厭，但演技確實很好」、「沒禮貌」、「要實際向工作人員和演員道歉啊，模稜兩可的，是道歉嗎？只是講講」、「偏偏那天主持人是徐玄」、「道歉也需要很大的勇氣，這世上賴帳的人多的是，還有道歉還不爽的」……等等，也有一些人聯想該事件和金正賢前女友徐睿知的關聯，酸他應該要好好選擇交往對象。

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