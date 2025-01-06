網傳金正賢「暴力式當面向徐玄道歉」，韓媒替其澄清僅發言「做了很多需要反省之事」

原定去年年末舉行的《2024 KBS演技大賞》由於全國哀悼濟州航空空難而延後，從直播節目改成預先錄製方式，31日錄製當天很快就傳出金正賢為過去的爭議當面向徐玄道歉，金正賢此舉引起網友排山倒海批判，事情發酵後有部分媒體為金正賢澄清。

先回顧網友「炸鍋」起源。金正賢2018年拍攝MBC電視劇《時間》時，在發表會上冷暴力對待搭檔的徐玄，2021年雖傳出和當時的女友徐睿知對他「Gaslighting」（煤氣燈效應，一種心理操縱）有關係，但他難辭其咎，‎寫了公開信向徐玄、向《時間》劇組道歉‎，後來也說明‎是自身身體問題、和徐睿知無關‎，而這並未平息網友的憤怒，大部分仍覺得金正賢此種道歉信沒有擔當、不算道歉，而幾日前的《2024 KBS演技大賞》舉行後，有網友爆料金正賢疑似當面向徐玄道歉，再度引發爭議。



‎Theqoo‎有網友透露：「（金正賢獲獎時）說每次活動的時候心情都很沉重，說很想道歉然後低下頭，金正賢正在錄KBS演技大賞節目，主持人還是徐玄，節目會不會原封不動播出還是未知數。」接著X（原Twitter）有不少網友發文批判，其中一則熱門寫道：「金正賢到底在想什麼，在自己發表獲獎感言的時候，向正在主持節目的徐玄道歉了？真是了不起，呵呵，第一次看到這麼傲慢又自私的道歉。」



以上留言都引爆眾網友不滿，有人痛批金正賢利用公開場合當面向徐玄道歉「很暴力」、「沒考慮徐玄心情」，也有人直言這和鄭雨盛藉由《第45屆青龍電影獎》獲獎時為私生活爭議道歉‎沒兩樣。有些韓媒報導此事標題便寫「金正賢直接向徐玄道歉」、「金正賢對徐玄無禮到底」、「金正賢公開道歉讓KBS與徐玄為難」，但大部分媒體還是相當中立僅就他的感言內容再延伸6年前的《時間》爭議。

而據‎《Sportv News》‎後來報導，澄清了金正賢當下獲獎並沒有提到徐玄，僅在感言中表示「做了很多需要反省的事情，心情一直很沉重」，並低著頭說「非常想道歉」，和網傳「當面道歉」可能有所差異。《Xsports News》‎亦報導他們確認了當下狀況，金正賢並沒有具體提到誰，只是發表了上述感想。《STARNEWS》‎等媒體則求證金正賢經紀公司Story J Company，公司表示金正賢確實道歉了但沒有指明對象，金正賢發表此感想事先也沒知會公司。

部分媒體雖做了更正報導，不過文末都提到「金正賢的道歉是否會公開還未知」，認為他的道歉有可能會被KBS剪掉。《2024 KBS演技大賞》預定在11日首播，屆時金正賢的感言是否會一刀未剪播出會是關注焦點。

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