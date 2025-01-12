金正贤演技大赏道歉内容公开！「还以为不能演戏了，曾以恶劣的行为伤害很多人」

为哀悼空难，「2024 KBS演技大赏」以事前录制而非原订的直播方式，於昨（12）日播出。最受瞩目的「金正贤疑似当面向徐玄道歉」内容公开。

*先前报导回顾：

‎〈金正贤《KBS演技大赏》获奖，当所有人面向主持人徐玄道歉！韩网友气炸：「连道歉都很自私」〉‎

‎〈网传金正贤「暴力式当面向徐玄道歉」，韩媒替其澄清仅发言「做了很多需要反省之事」〉‎

金正贤主演《熨斗家族》，与琴世禄共同拿下最佳CP，也和同剧的朴志暎、《美女与纯情男》智铉寓与林秀香一同荣获「最优秀演技赏」殊荣，获最优秀赏时，他上台发言：「感谢上帝。我很清楚自己是多不足的人，尽管如此还是让我站在这里非常感谢。其实几年前还以为自己不能再演戏了，因为各种原因连自己都以为做不到了，但能站在这里非常非常感谢。」



「获奖要感谢是应该要做的事情，但个人认为，真正的感谢不能没有对过去的反省。我演戏时，曾以非常恶劣的行为和不该做的行为伤害了很多人、让人皱起了眉头。藉此机会，真诚地向大家道歉。我不认为道歉就结束了，当然也不奢望得到原谅，但我认为这是为了继续我的生活，必须要做的过程，是我心中沉重的话。」过程中金正贤90度鞠躬道歉，画面接著仅拍下朴志暎及《幸运的我们》白成铉反应。



▼金正贤感言影片



KBS播出的画面颇流畅，大部分韩媒都认为没有被剪辑，不过‎theqoo仍有网友怀疑，并质疑这根本不是「真心道歉」。虽然金正贤并未直接对徐玄道歉，但由於当事人徐玄就是典礼主持人且就站在舞台另一边，网友还是批判金正贤没有考虑到对方心情「直到最后还很自私」，或谴责他过了多少年了才利用公开场合道歉「厚颜无耻」。

然而，YouTube底下不少支持金正贤的言论，如「我不是少女时代的粉丝也不是那演员的粉丝，这坦率的道歉，说要为了继续生活，是真心的」、「帅气，反省不是件容易的事，有勇气」、「公开反省是一件很难的事……连家人之间都很难做到的事……就这样承认看起来很帅」、「年轻的失误谁都有，以后才是最重要的，相信会成为更闪耀的演员，为你加油」、「梦想是一辈子的事情怎能轻易放弃……所以想展现更多道歉和反省的样子吧，一旦受伤就不容易痊愈，即使错误的行为得不到原谅，也想要展现出努力到最后、尽全力的样子……虽然有些人可能不理解，但我想支持尽最大努力成为更好的人」……

「真诚的获奖感言很感动，以后也请多多展现演技吧，明明知道会引发争议但还是反省过去并道歉的模样很帅气，恭喜」、「不是，什么啊，获奖感言不错啊，为什么被说是道歉攻击……？不是要求原谅，也不是为了让自己心情舒坦，只是在感谢之前，说反省是人生中必需过程而已……？当然从当事人立场上看可能会不舒服，但这是不知道什么时候还有的机会，错过不是太不像话了吗？」……等等。

Naver TV则正反留言较平均，如「如果不是那件事，现在应该是Top级演员」、「虽然很讨厌，但演技确实很好」、「没礼貌」、「要实际向工作人员和演员道歉啊，模棱两可的，是道歉吗？只是讲讲」、「偏偏那天主持人是徐玄」、「道歉也需要很大的勇气，这世上赖帐的人多的是，还有道歉还不爽的」……等等，也有一些人联想该事件和金正贤前女友徐睿知的关联，酸他应该要好好选择交往对象。

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