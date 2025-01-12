韓OTT業界人士選出2025最期待8部劇集！從《山寨人生》《您辛苦了》到《親愛的X》《重症外傷中心》，愛情驚悚醫療題材超豐富

韓媒《THE FACT》近日採訪多位OTT部門記者和相關人士，請大家選出2025年最值得期待的劇集，最終有8部作品上榜！一起來看~

1. Netflix《弱美男英雄Class 2》

《弱美男英雄Class 1》改編自同名網漫，講述模範生「延時恩」因沒能保護朋友免於暴力傷害而留下心理創傷，在轉學之後不想再次失去朋友，因而與更龐大的暴力展開鬥爭並獲得成長。



第一季話題度極高，不僅讓人看見朴志訓作為演員的獨特魅力，亦曾成功發掘崔賢旭、洪京等新生代演員的潛力。 第二季在原班主角基礎上加入厲雲、崔民英、劉秀彬、裴奈拏、李敏載、李濬榮等新人，製作方亦由本土的Wavve轉為Netflix，讓人十分期待。



2. Netflix《您辛苦了》

這部劇班底陣容雄厚，由《Signal信號》《我的大叔》的金元錫導演執導，《三流之路》《山茶花開時》林恦賰編劇執筆，劇情以1950年代出生在濟州島的「倔強叛逆者」愛順和「憨厚不屈者」關植為主角，通過四季描繪他們充滿冒險的一生。



女主角由IU和文素利分別飾演青年和中年時期，男主角由朴寶劍和朴海俊分別飾演，加上時代劇、濟州島等不常見的元素，預計將會是一部溫暖療癒的作品，早在企劃階段就備受矚目。



3. Netflix《都會實現嗎》

這是一部奇幻題材的浪漫喜劇，由著名喜劇導演、曾執導《雞不可失》《浪漫的體質》的李炳憲，與《黑暗榮耀》編劇金銀淑合作打造。 金宇彬飾演感情過剩的燈精靈「Genie」，秀智飾演感情貧乏、把Genie從刑罰中救出來的「佳英」，兩人掌控彼此生死大權，圍繞無法判斷是幸運還是懲罰的三個願望展開故事。

無論是編導班底，還是金宇彬和秀智繼《任意依戀》之後的二度合作，都令觀眾充滿期待。



4. TVING《親愛的X》

改編自同名網漫的愛情驚悚劇，講述為了生存而戴上假面、為向上爬不擇手段的女人，與深愛並試圖拯救她的男人之間殘酷而美麗的故事。



這部劇是《太陽的後裔》《孤單又燦爛的神—鬼怪》導演李應福的新作，網漫原著擁有龐大的粉絲群體，兩大青春明星金裕貞和金永大飾演繼兄妹、上演「偽骨科CP」，化學反應令人期待。



5. Disney+《狂醫魔徒》

這是一部醫療驚悚劇，講述曾備受矚目的天才醫生鄭世玉（朴恩斌 飾），被導師崔德熙（薛景求 飾）通過一系列事件推入人生低谷，兩個超級天才重逢後展開激烈的對抗和智力較量。

與傳統的醫學劇不同，這部劇加入了犯罪和驚悚元素，朴恩斌與薛景求這兩位實力派演員的對手戲令人充滿期待。



6. TVING《元敬》

這部劇以朝鮮太宗李芳遠共同奪取權力的結髮妻子——元敬王后為中心，講述王與王后、丈夫與妻子之間隱藏的熾熱故事。 因《黑暗榮耀》空姐角色而備受矚目的車珠英，首次出演古裝劇、挑戰全新角色，這一轉型本身就令人期待。



7. Disney+《山寨人生》

這部劇以1990年代末到2000年代初為背景，講述因IMF金融危機而人生徹底改變的男子金成俊（金秀賢 飾），從一名普通公司職員成長為全球山寨市場之王的故事。 獨特的時代特色，以及金秀賢與曹寶兒的全新演技突破。



8. Netflix《重症外傷中心》

改編自由真實醫生執筆的同名網路小說，講述了一名曾在戰爭地區奔走的天才外傷外科醫生白江赫，受聘於負債累累、形同虛設的大學醫院重症外傷團隊，並逐步將其改造成真正能夠挽救生命的重症外傷中心的故事。



原著小說的網漫改編版也口碑頗高，主演由《照明商店》《愛在獨木橋》朱智勛和《玉氏夫人傳》秋泳愚擔任，令人期待誕生一部延續《浪漫醫生金師傅》的醫療劇。



參考來源：https://m.tf.co.kr/read/entertain/2167384.htm

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